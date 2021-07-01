Все деньги выделенные на рекламу коту под хвост☹

Отправлено Вчера, 08:50

Как думаете: что самое важно в тексте?

Нет, не оффер или призыв к действию.



Самое важное - заголовок. Если нет мощного, продающего заголовка - читатель не дойдёт ни до оффера, ни до призыва к действию, а все деньги вложенные в рекламу - пойдут коту под хвост.



Сегодня я поделюсь с вами 3 способами написания мощного заголовка:



♦️С помощью оффера



Необходимо показать самую мощную выгоду вашего предложения, например:

«Совершая заказ до 15:00 - установка в тот же день»



♦️Затрагивая проблему



Берём общую проблему целевой аудитории, например:

«Как сэкономить деньги затрачиваемые на рекламу?»



♦️Через эмоции



Описываем яркую эмоцию, например: «Как не зареветь от стоимости рекламы?»



Задавая вопрос в заголовке - рекомендую на его ответить в подзаголовке



Поделитесь своим мнением в комментариях: какой способ вам понравился больше всего?

