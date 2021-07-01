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Все деньги выделенные на рекламу коту под хвост☹

Автор темы Ярцев Владислав, Вчера, 08:50

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#1 Ярцев Владислав

Ярцев Владислав

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Отправлено Вчера, 08:50

Как думаете: что самое важно в тексте?

Нет, не оффер или призыв к действию.

Самое важное - заголовок. Если нет мощного, продающего заголовка - читатель не дойдёт ни до оффера, ни до призыва к действию, а все деньги вложенные в рекламу - пойдут коту под хвост.

Сегодня я  поделюсь с вами 3 способами написания мощного заголовка:

♦️С помощью оффера

Необходимо показать самую мощную выгоду вашего предложения, например:
«Совершая заказ до 15:00 - установка в тот же день»

♦️Затрагивая проблему 
 
Берём общую проблему целевой аудитории, например:
«Как сэкономить деньги затрачиваемые на рекламу?»

♦️Через эмоции

Описываем яркую эмоцию, например: «Как не зареветь от стоимости рекламы?»

Задавая вопрос в заголовке - рекомендую на его ответить в подзаголовке

Поделитесь своим мнением в комментариях: какой способ вам понравился больше всего?

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