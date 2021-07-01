Все деньги выделенные на рекламу коту под хвост☹

Как думаете: что самое важно в тексте?
Нет, не оффер или призыв к действию.
Самое важное - заголовок. Если нет мощного, продающего заголовка - читатель не дойдёт ни до оффера, ни до призыва к действию, а все деньги вложенные в рекламу - пойдут коту под хвост.
Сегодня я поделюсь с вами 3 способами написания мощного заголовка:
♦️С помощью оффера
Необходимо показать самую мощную выгоду вашего предложения, например:
«Совершая заказ до 15:00 - установка в тот же день»
♦️Затрагивая проблему
Берём общую проблему целевой аудитории, например:
«Как сэкономить деньги затрачиваемые на рекламу?»
♦️Через эмоции
Описываем яркую эмоцию, например: «Как не зареветь от стоимости рекламы?»
Задавая вопрос в заголовке - рекомендую на его ответить в подзаголовке
Поделитесь своим мнением в комментариях: какой способ вам понравился больше всего?