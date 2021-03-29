Что такое обида и как от нее избавиться

Отправлено Вчера, 22:41

Обида – это несоответствие поведения другого человека Вашим ожиданиям. Часто бывает, когда мы ждем или хотим что-то от другого, то не получаем желаемого. Наш друг, знакомый или партнер внезапно поступает иначе, и его поведение оказывается совсем не таким, как нам бы хотелось.

Например, молодой человек ожидает от друзей, что его поздравят с победой в викторине или каком-либо соревновании. Но друзья не проявляют особой инициативы в поздравлениях и при встрече просто отвечают «Круто!». А молодой человек, видя, что ожидания не оправдались, решает обидеться…

Однако, друзья не имели ничего против его победы, просто по своим причинам не придали этому какого-то значения.

В данной ситуации молодой человек «не позволил» другим людям иметь свой взгляд на его ситуацию и достижения, а также вести себя, как они сочтут нужным. Кроме того, имея ожидания от других, он их не высказал, не сообщил людям, что ждет от них определенного поведения или нужного ему мышления.

Давайте теперь подумаем, обиделся бы этот же молодой человек на своих друзей, не имея от них ожиданий? Ответ – нет.

Другие примеры обиды: девушка ждет какого-то поведения от молодого человека и, не получая этого самого поведения, обижается; молодой человек ждет от девушки каких-то проявлений, но не получая их, обижается; ребенок обиделся на маму – та не купила игрушку (ребенку простительно )) )

Итак, когда отсутствуют ожидания от другого человека, то механизм обиды не запускается… Если же ожидания присутствуют, то их можно обсудить с другим человеком, достигнув или не достигнув с ним договоренности.

В целом, ожидания от жизни чего-либо, меняет наше состояние в сторону напряженности или даже неуверенности, сомнений и беспокойств.

Подробно об ожиданиях еще поговорим.

Сама обида вызывает ощущение «я недостаточно хорош» и непосредственно связана с чувством вины. Количество обиды прямо пропорционально количеству чувства вины.

Чувство вины тоже тема отдельная, и ее потом обсудим.

Также на тему обиды можно посмотреть мое видео

С уважением, Алексей Шемшурин.