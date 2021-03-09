✅ Промокоды на продвижение в Instagram, до 60% кешбек.

Отправлено Сегодня, 10:33

Продвижение в Instagram через Bridgit и Tooligram.

1. Bridgit - сервис для продвижения бизнеса в Instagram

Скидка 30% на продвижение в Instagram по промокоду.

Введите его на сайте при регистрации, и получите спец.условия.

Зарегистрируйте аккаунт в Bridgit

по специальной ПРОМО ссылке:

И получите все преимущества, бонусы,

кешбеки, рассылку с "темами"...

У нас вы можете продвигать, делать рассылки в директ, планировать публикации, получать полную статистику и увеличивать продажи через Инстаграм. Все необходимые инструменты в одном сервисе.

Функции сервиса:

Продвижение – подписки/отписки/лайки/комментарии/сторис/лайки к комментариями (ЦА можно искать через конкурентов, гео и хэштеги), есть важные фильтры

Подписки по списку (это когда вы к нам приходите уже с готовыми парсингом пользователей)

Отложенный постинг и отложенные сторис

Статистика и аналитика. Мы анализируем различные профили, хэштеги и геопозиции – далее выводим это в человекопонятном виде

Веб-директ и директ рассылки. Можно запланировать рассылки по конкурентам, хэштегам и геопозициям; по своим подписчикам и по своему списку

Работа с комментариями (следить за комментариями других и своими; там же отвечать им сразу в комменты или в директ)

Если нужны текста, наша команда готова написать их за вас

Автоматическая стратегия — это когда система сама решает когда и какое действие выполнить для привлечения вашего потенциального подписчика. Вам остается только добавить конкурентов, хэштеги и геопозиции. Сервис соберет целевую аудиторию для действий и начнет выполнять действия после запуска продвижения.

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2. Tooligram. Сервис по привлечению подписчиков и покупателей в Инстаграме

Месяц работы с сервисом бесплатно

Tooligram 2.0 ー это сервис по привлечению подписчиков и покупателей для бизнес-страницы или страницы блогера в Инстаграме. В предложение входит месяц бесплатной работы с сервисом:

ー продвижение (обычная цена ー 690 Р);

ー дополнительные функции (обычная цена ー 290 Р): рекламные рассылки в директ по открытым диалогам, сообщение в директ новым подписчикам и тем, кто поставил лайк.

Предложением могут воспользоваться только новые пользователи Tooligram 2.0.

Зарегистрируйте аккаунт в Tooligram по ссылке

И получите все преимущества, акции, бонусы, рассылку с темами...

Получи профессиональные рекомендации и продвигайся эффективнее

Сервис Tooligram помогает бизнесу и блогерам наращивать количество подписчиков в Инстаграме.

Преимущества работы с Tooligram 2.0

Легкая настройка сервиса. Чтобы начать продвижение, нужно зарегистрироваться на сайте, авторизоваться через сервис в Инстаграме и ввести ники 5 конкурентов с хорошими аккаунтами. Это займет 5 минут, а дальше сервис возьмет всю работу на себя.

Быстрый рост аудитории аккаунта. Сервис рекламирует ваш аккаунт в Инстаграме, за счет этого вы получаете в среднем 600 новых подписчиков каждый месяц.

Только аккаунты реальных людей. Взаимодействуйте только с реальными людьми. Вы можете выставить фильтры по поиску аккаунтов, и сервис отфильтрует коммерческие аккаунты и ботов.

Живая активность в аккаунте. Вы можете дополнительно заказать комментарии и лайки в личном кабинете сервиса для отдельных постов. Аудитория увидит, что аккаунт живой, в нем есть активность, а значит, ему можно доверять.

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