Приветствую!
Короче планирую выходить из "тени".
Думаю зарегистрироваться в качестве самозанятого.
Стал вопрос выбора банка.
Пока рассматриваю только два банка: Сбер и Альфу.
Просто не хочется открывать счет еще в одном банке.
Пожелания:
-- Максимальная автоматизация. Совсем не хочется самому возится с бумажками, куда-то ходить и прочее.
--- Хочется сохранить пенсию и надбавку к ней. Насколько понял по Закону пока так. С-но потому и размешаю сообщение в юридическом разделе форума
--- Есно хочется платить налоги только с тех доходов, которые я указал.
На этом пока все.
Всем заранее спасибо за ответы
Банк для самозанятого: Сбер или Альфа?
#1
Отправлено Вчера, 21:38
Приветствую!
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"Всё будет замечтательно "
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