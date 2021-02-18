Банк для самозанятого: Сбер или Альфа?

Отправлено Вчера, 21:38

Приветствую!

Короче планирую выходить из "тени".

Думаю зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Стал вопрос выбора банка.

Пока рассматриваю только два банка: Сбер и Альфу.

Просто не хочется открывать счет еще в одном банке.

Пожелания:

-- Максимальная автоматизация. Совсем не хочется самому возится с бумажками, куда-то ходить и прочее.

--- Хочется сохранить пенсию и надбавку к ней. Насколько понял по Закону пока так. С-но потому и размешаю сообщение в юридическом разделе форума

--- Есно хочется платить налоги только с тех доходов, которые я указал.



На этом пока все.

Всем заранее спасибо за ответы