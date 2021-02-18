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Банк для самозанятого: Сбер или Альфа?

Автор темы mikey, Вчера, 21:38

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#1 mikey

mikey

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 21:38

Приветствую!
Короче планирую выходить из "тени".
Думаю  зарегистрироваться в качестве самозанятого.
Стал вопрос выбора  банка.
Пока рассматриваю только два банка: Сбер и  Альфу.
Просто не хочется открывать счет еще в одном банке.
Пожелания:
-- Максимальная автоматизация.  Совсем не хочется самому возится с бумажками, куда-то ходить и  прочее.
--- Хочется сохранить пенсию и надбавку к ней. Насколько понял  по Закону пока так. С-но  потому и размешаю сообщение в юридическом разделе форума
--- Есно хочется платить налоги только с  тех доходов, которые я указал.

На этом пока все.
Всем  заранее спасибо за ответы


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