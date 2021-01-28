31 января — день родительской тревоги

Отправлено Вчера, 21:39

Не удовлетворившись относительно скромными результатами массовых безобразий «в защиту Навального» 23 января, «отцы русской демократии» намереваются, как известно, повторить такие действа 31 января. «Всего» около 20 уголовных дел возбуждено, в основном по ст. «Применение насилия в отношении представителя власти» — куда это годится? Надо им добиваться более «серьезных» результатов, желательно кровавых.

Прокуратура обнаружила в интернете призывы к «участию в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях» 31 января 2021 г. По мнению прокуратуры, распространение такой информации «создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности». Пять российских и иностранных интернет-компаний, а также шесть физических лиц в связи с этим получили прокурорское предостережение о недопустимости противоправных действий (указано в релизе на сайте прокуратуры). Роль интернет-общения в современной жизни чрезвычайно велика. И в организации массовых беспорядков по всей России без него никак не обойтись.

Во множестве появляются сообщения типа: «Скучно, девочки? Встречаемся 31 января… устроим аквадискотеку… вузы и школы будут в холодном поту пытаться придумать, что им с этим делать». В определенный период развития человеческой особи стадное чувство, желание «потусить» в стае является приоритетным, подавляет любые сомнения. Плевать на то, что не знаешь, что там за Навальный такой, главное — быть «как все».

Совершенно очевидно, что именно молодежь собираются использовать на предстоящей «аквадискотеке» так, как в фильме «Кавказская пленница» Моргунов с Никулиным Вицина использовали, чтобы попасть в комнату запершейся Нины — дверь им таранили. Вот именно девочки, коим скучно, а равно мальчики и недоросли нетрадиционной ориентации должны послужить таким живым тараном, лбами своими и прочими частями тела кукловодам дорогу к лучшему будущему прокладывать.

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков любезно разъяснил, зачем новую акцию на 2 часа раньше начинать решили: «Почему в 12? Начинали в 14, световой день заканчивается рано, а энергии и желания гулять еще много».

Как будет использован избыток энергии и желание «гулять» — понятно, «старшие товарищи» подскажут неопытной молодежи, что именно им следует делать, что и в кого кинуть, в кого плюнуть и т.д. Методички давно изучены, практический опыт накоплен большой. Световой день, как бы ни был он короток, будет потрачен не зря. Руководству ВУЗов и школ есть от чего в холодном поту просыпаться, есть смысл крепко подумать, как уберечь подопечных от такой перспективы.

Но главная нагрузка ляжет на родителей. Им предстоит растолковывать чадам азбучные истины о том, что ни сами организаторы буйства, ни их детишки среди серьезно пострадавших во время безобразий как-то вот не окажутся.

Дело кукловодов — обеспечить «лбы», кои будут в качестве таранов использованы. Захочет ли подросток выступать в таком качестве, зависит от него и от родителей. Поймет ли, что «навальнята» кровно заинтересованы в том, чтобы задержанных, а главное, физически пострадавших в беспорядках было как можно больше? Ведь картинка «зверств» правоохранителей нужна им как воздух.

«Вегетарианский» вариант 31 января может кончиться признанием профессиональной непригодности устроителей «протестов» и урезанием кормушки «грантоедов». Чтобы избежать такой ужасной участи, они на что угодно пойдут, любую провокацию способны устроить!