Доверенная рекламная ссылка на Фейсбуке за 1 минуту!

Отправлено Вчера, 12:57

21 век – век информационных технологий. Сегодня социальные сети располагают таким объемом информации о своих пользователях - их соцдем портрет, интересы, покупательские предпочтения, что у нас есть безграничные возможности использования этих данных в рекламе - прямом пути к потенциальным клиентам.

Так что, дамы и господа, рады представить вашему вниманию телеграм бот «Trust Link».

Бот, который раз и навсегда избавит Вас от головной боли касающейся рекламы на Фейсбуке! За смешную цену вы получите размещение вашей рекламной ссылки на страничках в социальных сетях у реальных людей из разных стран, которые дали на это свое согласие.

В чем преимущества доверенной ссылки?

Во-первых, 100% гарантия модерации Вашей рекламы и значительное сокращение времени этого процесса. Во-вторых, стоимость гораздо выгоднее - клик ниже на 20%. Ну и самое главное достоинство - более долгая продолжительность жизни аккаунтов.

Звучит круто, не правда ли? Попробуй бесплатно и убедись!



Контакт @fb_shares

Бот https://t.me/trust_link_bot