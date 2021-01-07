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Одиночество как инструмент успеха

Автор темы JazzMan, Вчера, 10:41
одиночество успех страхи

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В теме одно сообщение

#1 JazzMan

JazzMan

    Коммерсант

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Очень хороший
  • Страна, Город:
    Барнаул
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 10:41

Добрый день, уважаемые форумчане! 

 

 

Недавно одна крохотная книга натолкнула меня на рассуждение об одиночестве.

 

Автор книги задается вопросом о том, откуда берется страх, когда не решаешься что-то сделать, что-то начать. Ссылаясь на исследования в области страха, автор утверждает, что на самом деле это не страх неудачи а страх удачи. Якобы наше подсознание ассоциирует успех с одиночеством. 

 

"Мозг инстинктивно ассоциирует успех с одиночеством, а поскольку мы существа социальные, успех таким образом вызывает у нас базовый страх." - повествует автор.

 

Но этим тезисом рассуждение не ограничивается - автор утверждает, что для того, чтобы побороть этот страх, нужно периодически практиковаться в одиночестве - уединяться и быть некоторое время наедине с собой, со своими мыслями, тогда подсознание поймет, что у вас есть навык работы с одиночеством и перестанет вам мешать двигаться к успеху.

 

Оглядываясь на собственный жизненный опыт, я могу сказать, что в этих рассуждениях есть по крайней мере намек на реально работающий механизм работы со страхом, приводящим к нерешительности. Могу вспомнить, что сам совершал решительные прорывы в карьере или личностном росте именно в моменты уединения. 

 

А что вы думаете по этому поводу? Используете ли вы одиночество как способ личностного или профессионального развития?

 

 

 

 

 


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 26 312 сообщений
8 465
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 23:42

Используете ли вы одиночество как способ личностного или профессионального развития?

 

 

Да, использую.  

Это и общий стиль жизни (так, например, жена и дети живут у меня в нашей большой квартире и я вижусь с ними ежедневно с 17:00 до 23:00, все остальное время - я живу, работаю и сплю ОДИН, в отдельной квартире-студии, купленной специально для работы), это и периодические "паломничества" в лес на "места силы" (когда 2-3 суток находишься один на один с природой), это, так же, и отдельные специальные эзотерические практики (медитация, перепросмотр и пр.)...


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