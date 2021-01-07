Одиночество как инструмент успеха

Отправлено Вчера, 10:41

Добрый день, уважаемые форумчане!

Недавно одна крохотная книга натолкнула меня на рассуждение об одиночестве.

Автор книги задается вопросом о том, откуда берется страх, когда не решаешься что-то сделать, что-то начать. Ссылаясь на исследования в области страха, автор утверждает, что на самом деле это не страх неудачи а страх удачи. Якобы наше подсознание ассоциирует успех с одиночеством.

"Мозг инстинктивно ассоциирует успех с одиночеством, а поскольку мы существа социальные, успех таким образом вызывает у нас базовый страх." - повествует автор.

Но этим тезисом рассуждение не ограничивается - автор утверждает, что для того, чтобы побороть этот страх, нужно периодически практиковаться в одиночестве - уединяться и быть некоторое время наедине с собой, со своими мыслями, тогда подсознание поймет, что у вас есть навык работы с одиночеством и перестанет вам мешать двигаться к успеху.

Оглядываясь на собственный жизненный опыт, я могу сказать, что в этих рассуждениях есть по крайней мере намек на реально работающий механизм работы со страхом, приводящим к нерешительности. Могу вспомнить, что сам совершал решительные прорывы в карьере или личностном росте именно в моменты уединения.

А что вы думаете по этому поводу? Используете ли вы одиночество как способ личностного или профессионального развития?