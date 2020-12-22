Как создать второй аккаунт в Watsapp

Можно как то получить второй аккаунт в Whatsapp для рассылки рекламных сообщений, но что бы зарегистрировать его без использования своего номера. Ну, чисто такой фейковый. И если можно то как?
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Отправлено Сегодня, 01:44
И если можно то как?
Ты можешь использовать номер с сервиса смс активаций, стоят они не дорого, но номер уже будет лично твой, а это большой плюс. Я когда себе левые страницы делаю в мессенджерах и соцсетях, использую этот сервис https://sms-man.ru/ Короч посмотришь, там ничего сложного, номер взял, получил на него смс и готово, Ватсап зареган, или что там тебе нужно.
Сообщение отредактировал INZERTO: Сегодня, 01:44
Отправлено Сегодня, 01:45
использую этот сервис https://sms-man.ru/
Тоже кстати там номера беру, самое выгодное предложение на рынке сейчас, мне нравится.
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