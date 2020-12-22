Как создать второй аккаунт в Watsapp

Отправлено Сегодня, 01:44

И если можно то как?

Ты можешь использовать номер с сервиса смс активаций, стоят они не дорого, но номер уже будет лично твой, а это большой плюс. Я когда себе левые страницы делаю в мессенджерах и соцсетях, использую этот сервис https://sms-man.ru/ Короч посмотришь, там ничего сложного, номер взял, получил на него смс и готово, Ватсап зареган, или что там тебе нужно.

Сообщение отредактировал INZERTO: Сегодня, 01:44