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Как создать второй аккаунт в Watsapp

Автор темы CiscoRamon, Сегодня, 01:42

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Сообщений в теме: 3

#1 CiscoRamon

CiscoRamon

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 01:42

Можно как то получить второй аккаунт в Whatsapp для рассылки рекламных сообщений, но что бы зарегистрировать его без использования своего номера. Ну, чисто такой фейковый. И если можно то как?  :ph34r:

 


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#2 DonDigiDon

DonDigiDon

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 01:43

Поищи в сети бесплатный виртуальный номер, они редко попадаются конечно, но если тебе очень сильно нужно, то все может получиться


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#3 INZERTO

INZERTO

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 01:44

И если можно то как? 

 

Ты можешь использовать номер с сервиса смс активаций, стоят они не дорого, но номер уже будет лично твой, а это большой плюс. Я когда себе левые страницы делаю в мессенджерах и соцсетях, использую этот сервис https://sms-man.ru/ Короч посмотришь, там ничего сложного, номер взял, получил на него смс и готово, Ватсап зареган, или что там тебе нужно.  :thumbsup:


Сообщение отредактировал INZERTO: Сегодня, 01:44

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#4 STOPov

STOPov

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 01:45

использую этот сервис https://sms-man.ru/ 

 

Тоже кстати там номера беру, самое выгодное предложение на рынке сейчас, мне нравится.  :)


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