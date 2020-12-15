Automation Empire (скрипты на BAS)

Отправлено Сегодня, 11:36

Приветствую!

Мы команда Automation Empire (Павел Дуглас СЕО).

Занимаемся разработкой автоматических систем (ботов) под ключ.

Создадим ботов любой сложности, логики и под самые разные задачи.



Работаем профессионально, прозрачно, по фиксированной стоимости реализации проекта, подходим ответственно к работе, ваш проект реализует команда реальных экспертов своего дела.



Владеем: Python, JS/NodeJS, Browser Automation Studio (BAS).



Работу выполняем как через браузер (вэб), так и на HTTP-запросах.



В портфолио более сотни различных проектов среди них:

-парсеры

-регеры

-рассыльщики

-сборщики с кранов, буксов и других сайтов

-смм инструменты продвижения в соц. сетях

-трейдинг боты

и многие другие виды ботов.



Наш Youtube канал: https://www.youtube....wW6y_5kyf32-fQ/



Наш Telegram чат: https://t.me/ae_bas



Различные боты, модули, шаблоны вы можете посмотреть в ВК: https://vk.com/market-185956077

или на оф. магазине Павла Дугласа: https://pavelduglas.ru/shop



Наш оф. сайт для заказа ботов под ключ: https://automationempire.ru/