Automation Empire (скрипты на BAS)

Приветствую!
Мы команда Automation Empire (Павел Дуглас СЕО).
Занимаемся разработкой автоматических систем (ботов) под ключ.
Создадим ботов любой сложности, логики и под самые разные задачи.
Работаем профессионально, прозрачно, по фиксированной стоимости реализации проекта, подходим ответственно к работе, ваш проект реализует команда реальных экспертов своего дела.
Владеем: Python, JS/NodeJS, Browser Automation Studio (BAS).
Работу выполняем как через браузер (вэб), так и на HTTP-запросах.
В портфолио более сотни различных проектов среди них:
-парсеры
-регеры
-рассыльщики
-сборщики с кранов, буксов и других сайтов
-смм инструменты продвижения в соц. сетях
-трейдинг боты
и многие другие виды ботов.
Наш Youtube канал: https://www.youtube....wW6y_5kyf32-fQ/
Наш Telegram чат: https://t.me/ae_bas
Различные боты, модули, шаблоны вы можете посмотреть в ВК: https://vk.com/market-185956077
или на оф. магазине Павла Дугласа: https://pavelduglas.ru/shop
Наш оф. сайт для заказа ботов под ключ: https://automationempire.ru/