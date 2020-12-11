Как мне лучше поступить если возникла необходимость в использовании нескольких акков Line? С эмулятором я разобрался, а вот где купить необходимое количество самих аккаунтов? Своих номеров нет столько
Регистрация в Line Messenger
Автор темы CiscoRamon, Сегодня, 01:31
Сообщений в теме: 3
#3
Отправлено Сегодня, 01:32
Как мне лучше поступить если возникла необходимость в использовании нескольких акков Line? С эмулятором я разобрался, а вот где купить необходимое количество самих аккаунтов? Своих номеров нет столько
Номер виртуальный под регистрацию возьмешь просто, там делов на пару минут. Если подробно, то здесь чекни https://sms-man.ru/b...efona-v-rossii/
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