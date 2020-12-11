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Регистрация в Line Messenger

Автор темы CiscoRamon, Сегодня, 01:31

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Сообщений в теме: 3

#1 CiscoRamon

CiscoRamon

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 01:31

Как мне лучше поступить если возникла необходимость в использовании нескольких акков Line? С эмулятором я разобрался, а вот где купить необходимое количество самих аккаунтов? Своих номеров нет столько  :ph34r: 


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#2 DonDigiDon

DonDigiDon

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 01:31

Ну воспользуйся любым сервисом активаций, это единственный вариант в твоем случае

 


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#3 INZERTO

INZERTO

    Новичок

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1
Обычный

Отправлено Сегодня, 01:32

Как мне лучше поступить если возникла необходимость в использовании нескольких акков Line? С эмулятором я разобрался, а вот где купить необходимое количество самих аккаунтов? Своих номеров нет столько

 

Номер виртуальный под регистрацию возьмешь просто, там делов на пару минут. Если подробно, то здесь чекни https://sms-man.ru/b...efona-v-rossii/


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#4 STOPov

STOPov

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 01:33

По сути да, любой сервис с виртуальными номерами подойдет


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