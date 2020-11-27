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Международная программа «Прикладной коучинг» CCE ICF (онлайн)

Автор темы System ITC, Сегодня, 09:17

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#1 System ITC

System ITC

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Отправлено Сегодня, 09:17

Что вы скажете, если вам предложат:

– познать себя и разложить по полочкам свои цели?

– помогать людям в рамках обычной беседы?

– наладить коммуникацию с любым, даже самым «сложным» человеком?

 

Все это может КАЖДЫЙ человек, который владеет коучингом. Наверняка вы слышали о коучинге, ведь его применение в современном мире – это жизненная необходимость. Чтобы изучить основы коучинга и начать применять его с первого же дня в любой сфере вашей жизни, будь то саморазвитие, отношения, работы, бизнес, нужно не так уж много!

 

В декабре 2020 года в коуч-центре “System ITC” стартует международная онлайн программа “Прикладной коучинг”, аккредитованная Международной федерацией коучинга (ICF), самой крупной коучинговой ассоциацией в мире.

 

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Вас ждет:

  • 2 интенсивных 3-часовых вебинара;
  • практические отработки;
  • домашние задания;
  • демо-сессия;
  • электронная рабочая тетрадь;
  • и, конечно, международный сертификат “Applied coaching” CCE ICF (12 часов).

 

ВСЕГО 2 ГРУППЫ

1 группа: 15-16 декабря в 12.00 МСК

2 группа: 16-17 декабря в 19.00 МСК

Это ПОСЛЕДНИЙ поток 2020 года!

 

В программе интенсива

1 день

2 день
  • История коучинга
  • Что такое коучинг
  • Определения коучинга
  • Термины в коучинге
  • Отличия коучинга от других направлений
  • С какими запросами работает коучинг
  • Ключевые принципы коучинга
  • Факты и интерпретация
  • Вопросы как инструмент коуча
  • Типы  и критерии вопросов
  • Модель “Т”
  • Недирективный диалог
  • Инструмент “Шкала”
  • Компетенции коучинга (обзор)
  • Я1 и Я2 Тимоти Голви
  • Восприятие (ассоциация-диссоциация)
  • Что слушаем
  • Критерии цели
  • Модель GROW
  • Колесо жизненного баланса
  • Вопросы-сдвиги
  • Метод обратной задачи ВАК

 

 

После окончания программы вы:

  • познакомитесь с 7 коучинговыми инструментами и отработаете каждый на практике;
  • узнаете особенности работы коуча;
  • получите навык применения коучинга в чистом и смешанном виде;
  • научитесь управлять своим восприятием мира;
  • узнаете много нового о себе!

 

Этот тренинг точно для вас, если:

  • вам интересна тема коучинга и вы бы хотели прочувствовать на себе, что это такое;
  • у вас есть необходимость в эффективной коммуникации с кем-либо (подчиненными, коллегами, близкими и т.д.);
  • вы хотите сделать свою работу более эффективной и/или улучшить управленческие навыки;
  • вы не хотите проходить полный курс обучения программы «Современный коучинг» и глубоко осваивать профессию коуча, и вам достаточно лишь получить основы;
  • у вас есть сомнения, надо ли вам проходить полный курс, и хотелось бы сначала попробовать себя в небольшом обучении.

 

БОНУС!

Участники тренинга получают подарки и скидки на дальнейшее обучение по всем программам коуч-центра «System ITC».

 

Регистрация на программу «Прикладной коучинг» (онлайн): http://system-itc.ru/event/mezhduna...

 

Кому полезен этот тренинг:

  • владельцам и директорам компаний, предпринимателям, руководителям подразделений, топ-менеджменту;
  • всем, кто занимается обучением и развитием персонала: бизнес-тренерам, НR-менеджерам, руководителям отделов по развитию персонала;
  • всем, кто работает в индивидуальном формате: бизнес-консультантам, менторам, наставникам, психологам, психотерапевтам;
  • коучам, которые хотят освоить международные стандарты.

 

Коучинг эффективен для:

  • управления персоналом;
  • развития и обучения;
  • повышения мотивации и вовлеченности сотрудников;
  • усиления и сплочения команды;
  • повышения личной эффективности руководителей;
  • вывода бизнеса на новый уровень.

 

А также для:

  • постановки целей и их достижения;
  • создание плана достижения целей;
  • повышения мотивации;
  • повышения уровня осознанности;
  • достижения баланса, гармонии, счастья.

 

По окончании выдается международный сертификат «Прикладной коучинг» CCE ICF (12 часов).

 

Регистрация на программу «Прикладной коучинг» (онлайн): http://system-itc.ru/event/mezhduna...

 

Ведущий:  Роман Досов

  • Сертифицированный коуч уровня PCC ICF
  • Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
  • Опыт: более 2500 часов коучинга
  • Сертифицированный бизнес-тренер
  • Тренер международных программ по коучингу
  • Сертифицированный ментор коучей (ICF)
  • Генеральный директор «System ITC»
  • Основатель сообщества «ДВ Коуч»
  • Соавтор образовательного проекта Сбербанка «Развитие талантов» по обучению коучинговым технологиям
  • Предприниматель

Специализация в коучинге

  • Коучинг руководителей (executive)
  • Бизнес коучинг
  • Командный коучинг

 

Ведущий – Анна Парьева

  • Коуч ACSTH (ICF)
  • Сертифицированный бизнес-тренер
  • Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью
  • Руководитель HR проектов
  • Автор и разработчик гибридных программ обучения
  • Автор статей для федеральных СМИ

Специализация в коучинге:

  • Коучинг в HR
  • Бизнес коучинг
  • Коуч личностного роста

 

Длительность программы: 2 вебинара по 3 часа.

Даты проведения: 15-16 декабря 2020 года / 16-17 декабря 2020 года

Время: с 12 до 15 по МСК / с 19 до 22 по МСК

Стоимость участия: 3000 руб.

 

По всем вопросам обращайтесь:
E-mail: admin@system-itc.ru
Тел: 8(902)524-64-06

 

Регистрация на программу «Прикладной коучинг» (онлайн): http://system-itc.ru/event/mezhduna...

 


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