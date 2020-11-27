Международная программа «Прикладной коучинг» CCE ICF (онлайн)

Отправлено Сегодня, 09:17

Что вы скажете, если вам предложат:

– познать себя и разложить по полочкам свои цели?

– помогать людям в рамках обычной беседы?

– наладить коммуникацию с любым, даже самым «сложным» человеком?

Все это может КАЖДЫЙ человек, который владеет коучингом. Наверняка вы слышали о коучинге, ведь его применение в современном мире – это жизненная необходимость. Чтобы изучить основы коучинга и начать применять его с первого же дня в любой сфере вашей жизни, будь то саморазвитие, отношения, работы, бизнес, нужно не так уж много!

В декабре 2020 года в коуч-центре “System ITC” стартует международная онлайн программа “Прикладной коучинг”, аккредитованная Международной федерацией коучинга (ICF), самой крупной коучинговой ассоциацией в мире.

Вас ждет:

2 интенсивных 3-часовых вебинара;

практические отработки;

домашние задания;

демо-сессия;

электронная рабочая тетрадь;

и, конечно, международный сертификат “Applied coaching” CCE ICF (12 часов).

ВСЕГО 2 ГРУППЫ

1 группа: 15-16 декабря в 12.00 МСК

2 группа: 16-17 декабря в 19.00 МСК

Это ПОСЛЕДНИЙ поток 2020 года!

В программе интенсива

1 день

2 день

История коучинга

Что такое коучинг

Определения коучинга

Термины в коучинге

Отличия коучинга от других направлений

С какими запросами работает коучинг

Ключевые принципы коучинга

Факты и интерпретация

Вопросы как инструмент коуча

Типы и критерии вопросов

Модель “Т”

Недирективный диалог

Инструмент “Шкала”

Компетенции коучинга (обзор)

Я1 и Я2 Тимоти Голви

Восприятие (ассоциация-диссоциация)

Что слушаем

Критерии цели

Модель GROW

Колесо жизненного баланса

Вопросы-сдвиги

Метод обратной задачи ВАК

После окончания программы вы:

познакомитесь с 7 коучинговыми инструментами и отработаете каждый на практике;

узнаете особенности работы коуча;

получите навык применения коучинга в чистом и смешанном виде;

научитесь управлять своим восприятием мира;

узнаете много нового о себе!

Этот тренинг точно для вас, если:

вам интересна тема коучинга и вы бы хотели прочувствовать на себе, что это такое;

у вас есть необходимость в эффективной коммуникации с кем-либо (подчиненными, коллегами, близкими и т.д.);

вы хотите сделать свою работу более эффективной и/или улучшить управленческие навыки;

вы не хотите проходить полный курс обучения программы «Современный коучинг» и глубоко осваивать профессию коуча, и вам достаточно лишь получить основы;

у вас есть сомнения, надо ли вам проходить полный курс, и хотелось бы сначала попробовать себя в небольшом обучении.

БОНУС!

Участники тренинга получают подарки и скидки на дальнейшее обучение по всем программам коуч-центра «System ITC».

Регистрация на программу «Прикладной коучинг» (онлайн): http://system-itc.ru/event/mezhduna...

Кому полезен этот тренинг:

владельцам и директорам компаний, предпринимателям, руководителям подразделений, топ-менеджменту;

всем, кто занимается обучением и развитием персонала: бизнес-тренерам, НR-менеджерам, руководителям отделов по развитию персонала;

всем, кто работает в индивидуальном формате: бизнес-консультантам, менторам, наставникам, психологам, психотерапевтам;

коучам, которые хотят освоить международные стандарты.

Коучинг эффективен для:

управления персоналом;

развития и обучения;

повышения мотивации и вовлеченности сотрудников;

усиления и сплочения команды;

повышения личной эффективности руководителей;

вывода бизнеса на новый уровень.

А также для:

постановки целей и их достижения;

создание плана достижения целей;

повышения мотивации;

повышения уровня осознанности;

достижения баланса, гармонии, счастья.

По окончании выдается международный сертификат «Прикладной коучинг» CCE ICF (12 часов).

Регистрация на программу «Прикладной коучинг» (онлайн): http://system-itc.ru/event/mezhduna...

Ведущий: Роман Досов

Сертифицированный коуч уровня PCC ICF

Член Международной Федерации Коучинга (ICF)

Опыт: более 2500 часов коучинга

Сертифицированный бизнес-тренер

Тренер международных программ по коучингу

Сертифицированный ментор коучей (ICF)

Генеральный директор «System ITC»

Основатель сообщества «ДВ Коуч»

Соавтор образовательного проекта Сбербанка «Развитие талантов» по обучению коучинговым технологиям

Предприниматель

Специализация в коучинге

Коучинг руководителей (executive)

Бизнес коучинг

Командный коучинг

Ведущий – Анна Парьева

Коуч ACSTH (ICF)

Сертифицированный бизнес-тренер

Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью

Руководитель HR проектов

Автор и разработчик гибридных программ обучения

Автор статей для федеральных СМИ

Специализация в коучинге:

Коучинг в HR

Бизнес коучинг

Коуч личностного роста

Длительность программы: 2 вебинара по 3 часа.

Даты проведения: 15-16 декабря 2020 года / 16-17 декабря 2020 года

Время: с 12 до 15 по МСК / с 19 до 22 по МСК

Стоимость участия: 3000 руб.

По всем вопросам обращайтесь:

E-mail: admin@system-itc.ru

Тел: 8(902)524-64-06

Регистрация на программу «Прикладной коучинг» (онлайн): http://system-itc.ru/event/mezhduna...