Международная программа «Прикладной коучинг» CCE ICF (онлайн)

Что вы скажете, если вам предложат:
– познать себя и разложить по полочкам свои цели?
– помогать людям в рамках обычной беседы?
– наладить коммуникацию с любым, даже самым «сложным» человеком?
Все это может КАЖДЫЙ человек, который владеет коучингом. Наверняка вы слышали о коучинге, ведь его применение в современном мире – это жизненная необходимость. Чтобы изучить основы коучинга и начать применять его с первого же дня в любой сфере вашей жизни, будь то саморазвитие, отношения, работы, бизнес, нужно не так уж много!
В декабре 2020 года в коуч-центре “System ITC” стартует международная онлайн программа “Прикладной коучинг”, аккредитованная Международной федерацией коучинга (ICF), самой крупной коучинговой ассоциацией в мире.
Вас ждет:
- 2 интенсивных 3-часовых вебинара;
- практические отработки;
- домашние задания;
- демо-сессия;
- электронная рабочая тетрадь;
- и, конечно, международный сертификат “Applied coaching” CCE ICF (12 часов).
ВСЕГО 2 ГРУППЫ
1 группа: 15-16 декабря в 12.00 МСК
2 группа: 16-17 декабря в 19.00 МСК
Это ПОСЛЕДНИЙ поток 2020 года!
В программе интенсива
1 день2 день
- История коучинга
- Что такое коучинг
- Определения коучинга
- Термины в коучинге
- Отличия коучинга от других направлений
- С какими запросами работает коучинг
- Ключевые принципы коучинга
- Факты и интерпретация
- Вопросы как инструмент коуча
- Типы и критерии вопросов
- Модель “Т”
- Недирективный диалог
- Инструмент “Шкала”
- Компетенции коучинга (обзор)
- Я1 и Я2 Тимоти Голви
- Восприятие (ассоциация-диссоциация)
- Что слушаем
- Критерии цели
- Модель GROW
- Колесо жизненного баланса
- Вопросы-сдвиги
- Метод обратной задачи ВАК
После окончания программы вы:
- познакомитесь с 7 коучинговыми инструментами и отработаете каждый на практике;
- узнаете особенности работы коуча;
- получите навык применения коучинга в чистом и смешанном виде;
- научитесь управлять своим восприятием мира;
- узнаете много нового о себе!
Этот тренинг точно для вас, если:
- вам интересна тема коучинга и вы бы хотели прочувствовать на себе, что это такое;
- у вас есть необходимость в эффективной коммуникации с кем-либо (подчиненными, коллегами, близкими и т.д.);
- вы хотите сделать свою работу более эффективной и/или улучшить управленческие навыки;
- вы не хотите проходить полный курс обучения программы «Современный коучинг» и глубоко осваивать профессию коуча, и вам достаточно лишь получить основы;
- у вас есть сомнения, надо ли вам проходить полный курс, и хотелось бы сначала попробовать себя в небольшом обучении.
БОНУС!
Участники тренинга получают подарки и скидки на дальнейшее обучение по всем программам коуч-центра «System ITC».
Регистрация на программу «Прикладной коучинг» (онлайн): http://system-itc.ru/event/mezhduna...
Кому полезен этот тренинг:
- владельцам и директорам компаний, предпринимателям, руководителям подразделений, топ-менеджменту;
- всем, кто занимается обучением и развитием персонала: бизнес-тренерам, НR-менеджерам, руководителям отделов по развитию персонала;
- всем, кто работает в индивидуальном формате: бизнес-консультантам, менторам, наставникам, психологам, психотерапевтам;
- коучам, которые хотят освоить международные стандарты.
Коучинг эффективен для:
- управления персоналом;
- развития и обучения;
- повышения мотивации и вовлеченности сотрудников;
- усиления и сплочения команды;
- повышения личной эффективности руководителей;
- вывода бизнеса на новый уровень.
А также для:
- постановки целей и их достижения;
- создание плана достижения целей;
- повышения мотивации;
- повышения уровня осознанности;
- достижения баланса, гармонии, счастья.
По окончании выдается международный сертификат «Прикладной коучинг» CCE ICF (12 часов).
Регистрация на программу «Прикладной коучинг» (онлайн): http://system-itc.ru/event/mezhduna...
Ведущий: Роман Досов
- Сертифицированный коуч уровня PCC ICF
- Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
- Опыт: более 2500 часов коучинга
- Сертифицированный бизнес-тренер
- Тренер международных программ по коучингу
- Сертифицированный ментор коучей (ICF)
- Генеральный директор «System ITC»
- Основатель сообщества «ДВ Коуч»
- Соавтор образовательного проекта Сбербанка «Развитие талантов» по обучению коучинговым технологиям
- Предприниматель
Специализация в коучинге
- Коучинг руководителей (executive)
- Бизнес коучинг
- Командный коучинг
Ведущий – Анна Парьева
- Коуч ACSTH (ICF)
- Сертифицированный бизнес-тренер
- Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью
- Руководитель HR проектов
- Автор и разработчик гибридных программ обучения
- Автор статей для федеральных СМИ
Специализация в коучинге:
- Коучинг в HR
- Бизнес коучинг
- Коуч личностного роста
Длительность программы: 2 вебинара по 3 часа.
Даты проведения: 15-16 декабря 2020 года / 16-17 декабря 2020 года
Время: с 12 до 15 по МСК / с 19 до 22 по МСК
Стоимость участия: 3000 руб.
По всем вопросам обращайтесь:
E-mail: admin@system-itc.ru
Тел: 8(902)524-64-06
Регистрация на программу «Прикладной коучинг» (онлайн): http://system-itc.ru/event/mezhduna...