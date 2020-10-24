Создание онлайн школ

Отправлено Сегодня, 16:44

Послушал и посмотрел. Послушал, что если ты чем-то занимался 10 лет, и, естественно, знаешь, чем занимался, открывай онлайн школу, есть информация, есть хобби-выкладывай и продавай. Подумал, директор частной фирмы мог за годы накопить горы такого, что могло бы...и т.д.

Сунулся на площадку, сначала джет, потом зен. Так появился Курс управления 3 видео. Видео лежат на площадке школы, скажем, зен-джет очень сложная, рекламируй сам. Ну, куда, на ютуб, бесплатно выложи видео, люди увидят. Рекламка на ютубе, з видео на "джете", и ...не пошло.Не интересен людям курс управления. Никто не перешел по ссылке с ютуба на платформу школы, где курсы. Обдумал, зачем держать курсы на школе-платформе, выложил в ютуб, с ограниченным доступом по ссылке, типа вы мне деньги, я вам ссылку. Может неинтересно, ну попробовал развлечения (холодным оружием лет 20 интересуюсь- есть, что сказать) И...тот же эффект.

Очень мучает вопрос, в чем причина: 1 Людям не интересны онлайн школы, они не пойдут. 2 Не интересны темы 3 Все правильно сделано, но не учтено что-то, какой то маленький "винтик" не закрутил- и все на смарку.

Братцы выручайте! Если кто, что знает пишите прямо в личку:bes-70@mail.ru