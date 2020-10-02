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Ремонт машины

Автор темы aloha1234, Сегодня, 10:48

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#1 aloha1234

aloha1234

    Ученик

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  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 10:48

Часто пользуюсь полулегальными СТО,  понимаю, что нужно брать на официальном уровне, таком как на    https://tehnocars.ru , чтобы в случае чего по гарантии вернуть запчасти, или получить бесплатную диагностику, но таких сервисов немного, есть еще идеи?

 


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