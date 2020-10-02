Ремонт машины

Отправлено Сегодня, 10:48

Часто пользуюсь полулегальными СТО, понимаю, что нужно брать на официальном уровне, таком как на https://tehnocars.ru , чтобы в случае чего по гарантии вернуть запчасти, или получить бесплатную диагностику, но таких сервисов немного, есть еще идеи?