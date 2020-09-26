Скрипт для рассылки по беседам Вконтакте

Отправлено Сегодня, 13:29

Скрипт по рассылке ВК беседам (Скрипт, обучение)



Видео работы скрипта https://youtu.be/4sXF4C6xpLg

ОПИСАНИЕ :



Скрипт по рассылке по ВК беседам, написан на BAS, на пост –гет запросах, очень быстрый и легкий. Прост в настройке и управлении, разберется каждый.

Немного о функциях.



С начало парсит всех друзей в аккаунте ВК, после этого создает с рандомным кол-вом друзей беседы и постит крео (текст), фото и ссылкой, после покидает беседу.

После этого фейк в беседе постит так же крео и фото (чек со сбербанка либо другой). Фейк нужен для поднятия конверсии, чтобы у покупателей было больше доверия.

Обо всех функциях подробнее в мануале.



Стоимость: 5000 рублей (В цену входит мануал по работе с программой и основные моменты по созданию контента для спама в ВК).

Скрипт лицензирован, копий на данный момент 50.



Скрин статистики, сколько заработал я за пару дней, и вы так же сможете заработать?



Кому нужно доступ к кабинету партнерской программы к статистике, предоставлю.