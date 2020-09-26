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Скрипт для рассылки по беседам Вконтакте

Автор темы serj456, Сегодня, 13:29

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#1 serj456

serj456

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Отправлено Сегодня, 13:29

Скрипт по рассылке ВК беседам (Скрипт, обучение)
 

Видео работы скрипта https://youtu.be/4sXF4C6xpLg

 

7c0f62ca75c8.png

 

ОПИСАНИЕ:

Скрипт по рассылке по ВК беседам, написан на BAS, на пост –гет запросах, очень быстрый и легкий. Прост в настройке и управлении, разберется каждый.
Немного о функциях.

С начало парсит всех друзей в аккаунте ВК, после этого создает с рандомным кол-вом друзей беседы и постит крео (текст), фото и ссылкой, после покидает беседу.
После этого фейк в беседе постит так же крео и фото (чек со сбербанка либо другой). Фейк нужен для поднятия конверсии, чтобы у покупателей было больше доверия.

 

Обо всех функциях подробнее в мануале.

Стоимость: 5000 рублей (В цену входит мануал по работе с программой и основные моменты по созданию контента для спама в ВК).

Скрипт лицензирован, копий на данный момент 50.

Скрин статистики, сколько заработал я за пару дней, и вы так же сможете заработать?
 

d97c1bed2c4a.png

 

f9c6ff0e02f6.png

 

Кому нужно доступ к кабинету партнерской программы к статистике, предоставлю.

- Профит будет зависеть от вас самих, от ваших финансовых возможностей и желаний.
Вложения нужны на покупку аккаунтов ВК, доменов для редиректов (либо можно свои идеи, какими редиректами пользоваться).
- это не кнопка бабло, придется систему настроить!

Тесты показали что 50 аккаунтов (качество аккаунтов может быть разное, зависит от того какие купите), дают прибыль 10-20 тыс рублей.

Так же многое зависит от контента, которое вы сделаете (крео, фото)

Что вы получаете от меня:

1) Скрипт
2) Мануал по работе и настройке скрипта.
3) Основную информацию по созданию контента.

Скрипт написан на BAS.

Мои контакты Телеграм: @s85218

 


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