Скрипт для рассылки по беседам Вконтакте

Скрипт по рассылке ВК беседам (Скрипт, обучение)
Видео работы скрипта https://youtu.be/4sXF4C6xpLg
ОПИСАНИЕ:
Скрипт по рассылке по ВК беседам, написан на BAS, на пост –гет запросах, очень быстрый и легкий. Прост в настройке и управлении, разберется каждый.
Немного о функциях.
С начало парсит всех друзей в аккаунте ВК, после этого создает с рандомным кол-вом друзей беседы и постит крео (текст), фото и ссылкой, после покидает беседу.
После этого фейк в беседе постит так же крео и фото (чек со сбербанка либо другой). Фейк нужен для поднятия конверсии, чтобы у покупателей было больше доверия.
Обо всех функциях подробнее в мануале.
Стоимость: 5000 рублей (В цену входит мануал по работе с программой и основные моменты по созданию контента для спама в ВК).
Скрипт лицензирован, копий на данный момент 50.
Скрин статистики, сколько заработал я за пару дней, и вы так же сможете заработать?
Кому нужно доступ к кабинету партнерской программы к статистике, предоставлю.
- Профит будет зависеть от вас самих, от ваших финансовых возможностей и желаний.
Вложения нужны на покупку аккаунтов ВК, доменов для редиректов (либо можно свои идеи, какими редиректами пользоваться).
- это не кнопка бабло, придется систему настроить!
Тесты показали что 50 аккаунтов (качество аккаунтов может быть разное, зависит от того какие купите), дают прибыль 10-20 тыс рублей.
Так же многое зависит от контента, которое вы сделаете (крео, фото)
Что вы получаете от меня:
1) Скрипт
2) Мануал по работе и настройке скрипта.
3) Основную информацию по созданию контента.
Скрипт написан на BAS.
Мои контакты Телеграм: @s85218