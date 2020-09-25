Накрутка от рика - riksmm.com - (подписчики и просмотры телеграм, инст

RIKSMM.COM
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Телеграм: @rik_smm
Инстаграм: @rik_smm
ICQ: @rik_smm
Не бывает выходных. Обращайтесь по любым вопросам. Если вы не хотите работатьс сайтом, все заказы я всё так же принимаю в ручную.
Telegram (Подписчики)
База 1 ( заказ через Рика )
100руб - 1000 подписчиков (скорость 0.5к в сутки)
Отписка 10-20% максимально в канал 500 000Моментальный старт!
Минимальный заказ 1000, тест(бесплатно) 100
База 2 ( заказ через Рика ) SUPER FAST
120руб - 1000 подписчиков (высокая скорость 70-100 тысяч в сутки)
Отписка 10-40% (максимально в канал 700к)
Старт от 30 мин до 3 часов;
Минимальный заказ 10000, теста нет
База 3 (заказ доступен на сайте)
Русские подписчики
220 руб -1000 подписчиков(скорость 10000 в сутки);
Возможны небольшие отписки!
Моментальный старт!Минимальный заказ 100,
База 4 (заказ через Рика)
Русские подписчики
170 руб -1000 подписчиков(скорость 25000 в сутки);
Без отписок!
Моментальный старт!
Минимальный заказ 100 (тест бесплатно 100)
Закрытый канал (заказ через Рика)
200 руб - 1000 подписчиков
Отписка 10-30% (максимум 250000)
Старт от 30 мин до 3 часов
Минимальный заказ 10к, теста нет
Telegram (Просмотры)
20 руб - 1000 просмотров (заказ через Рика)
старт моментальный.
15 руб - 1000 просмотров (заказ доступен на сайте)старт до 3 часов
50 руб в день - Авто просмотры (заказ через Рика) (на каждый пост будет автоматом становиться до 5000 просмотров,количество и время добавления можно регулировать)
Telegram (Жалобы)
В работу принимаются только скамеры и мошенники.
Бан обеспечен.
Цены: от 3000 руб
Подписчики Более подробное описание на сайте под каждой услугой-
169 руб-1000 подписчиков (офферные, попадаются реальные)
256 руб-1000 подписчиков (хорошее качество, 50% русские)
294 руб -1000 подписчиков (Русские, офферные, живые) Premium
449 руб -1000 подписчиков (VIP)
Like
Более подробное описание на сайте под каждой услугой-
19 руб - 1000 лайков (низкое качество)
58 руб -1000 лайков (русские с охватом)
189 руб -1000 лайков от живых людей
Просмотры
Более подробное описание на сайте под каждой услугой-
6 руб -1000 просмотров видео
9 руб -1000 просмотров IGTV
Статистика
Сохранения
Более подробное описание на сайте под каждой услугой-
6 руб -1000 сохранений (низкое качество)
18 руб -1000 сохранений (качественные)
Охват и показы
Более подробное описание на сайте под каждой услугой-
9 руб -1000 показов (низкое качество)
18 руб -1000 показов качественным
Прямой эфир
Более подробное описание на сайте под каждой услугой-
449 руб -1000 зрителей живых
Комментарии (заказ через Рика)
65 руб -100 положительные от живых людей
120 руб -100 собственные комментарии (написанные вами)
Вконтакте
Все услуги доступны в автоматическом режиме на сайте.
Подписчики
195 руб - 1000 подписчиков в группу
215 руб - 1000 подписчиков на профиль
Репосты
245 руб - 1000 репостов
Лайки
150руб - 1000 лайков
Описание:
Русские, активные.
Часть из них будут писать комменты, просматривать и лайкать записи.
Максимально 100 000 подписчиков
Скорость 1500-3000 подписчиков в сутки
ТикТок
Все услуги доступны в автоматическом режиме на сайте.
50 копеек - 1000 просмотров
209 руб - 1000 лайков
150 руб - 1000 подписчиков
YouTube
Все услуги доступны в автоматическом режиме на сайте.
168 руб - 1000 просмотров
1450 руб - 1000 подписчиков
150 руб - 1000 лайков
Все услуги доступны в автоматическом режиме на сайте.
250 рублей - 1000 лайков
279рублей-1000подписчиков
Мои контакты:
сайт: https://riksmm.com/
telegram: @rik_smm
instagram @rik_smm
https://t.me/rik_smm (быстрый ответ)
почта: riksmm@mail.ru