Накрутка от рика - riksmm.com - (подписчики и просмотры телеграм, инст

Отправлено Сегодня, 17:22

RIKSMM.COM

Сайт работает в автоматическом режиме (24/7)

Телеграм: @rik_smm

Инстаграм: @rik_smm

ICQ: @rik_smm

Не бывает выходных. Обращайтесь по любым вопросам. Если вы не хотите работать с сайтом, все заказы я всё так же принимаю в ручную.

Telegram (Подписчики)

База 1 ( заказ через Рика )

100руб - 1000 подписчиков (скорость 0.5к в сутки)

Отписка 10-20% максимально в канал 500 000Моментальный старт!

Минимальный заказ 1000, тест(бесплатно) 100

База 2 ( заказ через Рика ) SUPER FAST

120руб - 1000 подписчиков (высокая скорость 70-100 тысяч в сутки)

Отписка 10-40% (максимально в канал 700к)

Старт от 30 мин до 3 часов;

Минимальный заказ 10000, теста нет

База 3 (заказ доступен на сайте)

Русские подписчики

220 руб -1000 подписчиков(скорость 10000 в сутки);

Возможны небольшие отписки!

Моментальный старт!Минимальный заказ 100,

База 4 (заказ через Рика)

Русские подписчики

170 руб -1000 подписчиков(скорость 25000 в сутки);

Без отписок!

Моментальный старт!

Минимальный заказ 100 (тест бесплатно 100)

Закрытый канал (заказ через Рика)

200 руб - 1000 подписчиков

Отписка 10-30% (максимум 250000)

Старт от 30 мин до 3 часов

Минимальный заказ 10к, теста нет

Telegram (Просмотры)

20 руб - 1000 просмотров (заказ через Рика)

старт моментальный.

15 руб - 1000 просмотров (заказ доступен на сайте)старт до 3 часов

50 руб в день - Авто просмотры (заказ через Рика) (на каждый пост будет автоматом становиться до 5000 просмотров,количество и время добавления можно регулировать)

Telegram (Жалобы)

В работу принимаются только скамеры и мошенники.

Бан обеспечен.

Цены: от 3000 руб

Instagram

Подписчики Более подробное описание на сайте под каждой услугой-

169 руб-1000 подписчиков (офферные, попадаются реальные)

256 руб-1000 подписчиков (хорошее качество, 50% русские)

294 руб -1000 подписчиков (Русские, офферные, живые) Premium

449 руб -1000 подписчиков (VIP)

Like

Более подробное описание на сайте под каждой услугой-

19 руб - 1000 лайков (низкое качество)

58 руб -1000 лайков (русские с охватом)

189 руб -1000 лайков от живых людей

Просмотры

Более подробное описание на сайте под каждой услугой-

6 руб -1000 просмотров видео

9 руб -1000 просмотров IGTV

Статистика

Сохранения

Более подробное описание на сайте под каждой услугой-

6 руб -1000 сохранений (низкое качество)

18 руб -1000 сохранений (качественные)

Охват и показы

Более подробное описание на сайте под каждой услугой-

9 руб -1000 показов (низкое качество)

18 руб -1000 показов качественным

Прямой эфир

Более подробное описание на сайте под каждой услугой-

449 руб -1000 зрителей живых

Комментарии (заказ через Рика)

65 руб -100 положительные от живых людей

120 руб -100 собственные комментарии (написанные вами)

Вконтакте

Все услуги доступны в автоматическом режиме на сайте.

Подписчики

195 руб - 1000 подписчиков в группу

215 руб - 1000 подписчиков на профиль

Репосты

245 руб - 1000 репостов

Лайки

150руб - 1000 лайков

Описание:

Русские, активные.

Часть из них будут писать комменты, просматривать и лайкать записи.

Максимально 100 000 подписчиков

Скорость 1500-3000 подписчиков в сутки

ТикТок

Все услуги доступны в автоматическом режиме на сайте.

50 копеек - 1000 просмотров

209 руб - 1000 лайков

150 руб - 1000 подписчиков

YouTube

Все услуги доступны в автоматическом режиме на сайте.

168 руб - 1000 просмотров

1450 руб - 1000 подписчиков

150 руб - 1000 лайков

Twitter

Все услуги доступны в автоматическом режиме на сайте.

250 рублей - 1000 лайков

279рублей-1000подписчиков

Мои контакты:

telegram: @rik_smm

instagram @rik_smm

https://t.me/rik_smm ( быстрый ответ )

почта: riksmm@mail.ru