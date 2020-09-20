Перейти к содержимому

Фотография

ДОНБАСС ЗА НАМИ

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:27

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 26 271 сообщений
8 456
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 23:27

 

 

ДОНБАСС ЗА НАМИ ст.Владимира Скобцова, муз.Михаила Хохлова, исп. Маргарита Лисовина и Наталья Качура

 

 

Проснулся Зверь в кромешной темноте

И Богу была названа цена,

Прогнулись все - и братья во Христе,

Прогнулось всё, но не моя страна.

 

Был урожайным високосный год

И кровью смерть была пьяным-пьяна,

От туч свинцовых гнулся небосвод,

Прогнулось всё, но не моя страна.

 

 

Припев:

 

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Донбасс за нами

И с нами Бог!

 

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Россия с нами

И с нами Бог!

 

 

Здесь памяти не предали отцов,

Здесь не отдали дедовской земли,

Какой ценою - не отыщешь слов,

Здесь за Отчизну жизнь не берегли.

 

И снова сила русская в руках,

И жизнь, и смерть за Родину красна,

Стоит и держит небосвод в веках

Моя непокорённая страна.

 

 

Припев:

 

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Донбасс за нами,

И с нами Бог!

 

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Россия с нами,

И с нами Бог!

 

 

Пусть суждено погибнуть на кресте,

Но на колени не поставить нас,

В кровавом полюшке один за всех

Стоит и держит небосвод Донбасс.

 

 

Припев:

 

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Донбасс за нами,

И с нами Бог!

 

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Россия с нами,

И с нами Бог!

 

 

Припев:

 

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Москва за нами

И с нами Бог!

 

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Россия с нами

И с нами Бог!

 

@Владимир Скобцов

 

 

 


  • 0

Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

На правах рекламы

#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 26 271 сообщений
8 456
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 23:43

Ролики с другим видеорядом:

 

 

 
 
 

  • 0

Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

Обратно в Ролики, стихи, песни, афоризмы


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. За Родину!
  3. Ролики, стихи, песни, афоризмы
  4. Правила форума