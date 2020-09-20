Отправлено Вчера, 23:27

Проснулся Зверь в кромешной темноте

И Богу была названа цена,

Прогнулись все - и братья во Христе,

Прогнулось всё, но не моя страна.

Был урожайным високосный год

И кровью смерть была пьяным-пьяна,

От туч свинцовых гнулся небосвод,

Прогнулось всё, но не моя страна.

Припев:

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Донбасс за нами

И с нами Бог!

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Россия с нами

И с нами Бог!

Здесь памяти не предали отцов,

Здесь не отдали дедовской земли,

Какой ценою - не отыщешь слов,

Здесь за Отчизну жизнь не берегли.

И снова сила русская в руках,

И жизнь, и смерть за Родину красна,

Стоит и держит небосвод в веках

Моя непокорённая страна.

Припев:

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Донбасс за нами,

И с нами Бог!

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Россия с нами,

И с нами Бог!

Пусть суждено погибнуть на кресте,

Но на колени не поставить нас,

В кровавом полюшке один за всех

Стоит и держит небосвод Донбасс.

Припев:

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Донбасс за нами,

И с нами Бог!

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Россия с нами,

И с нами Бог!

Припев:

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Москва за нами

И с нами Бог!

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Россия с нами

И с нами Бог!

@Владимир Скобцов