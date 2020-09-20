ДОНБАСС ЗА НАМИ ст.Владимира Скобцова, муз.Михаила Хохлова, исп. Маргарита Лисовина и Наталья Качура
Проснулся Зверь в кромешной темноте
И Богу была названа цена,
Прогнулись все - и братья во Христе,
Прогнулось всё, но не моя страна.
Был урожайным високосный год
И кровью смерть была пьяным-пьяна,
От туч свинцовых гнулся небосвод,
Прогнулось всё, но не моя страна.
Припев:
В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Донбасс за нами
И с нами Бог!
В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Россия с нами
И с нами Бог!
Здесь памяти не предали отцов,
Здесь не отдали дедовской земли,
Какой ценою - не отыщешь слов,
Здесь за Отчизну жизнь не берегли.
И снова сила русская в руках,
И жизнь, и смерть за Родину красна,
Стоит и держит небосвод в веках
Моя непокорённая страна.
Припев:
В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Донбасс за нами,
И с нами Бог!
В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Россия с нами,
И с нами Бог!
Пусть суждено погибнуть на кресте,
Но на колени не поставить нас,
В кровавом полюшке один за всех
Стоит и держит небосвод Донбасс.
Припев:
В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Донбасс за нами,
И с нами Бог!
В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Россия с нами,
И с нами Бог!
Припев:
В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Москва за нами
И с нами Бог!
В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Россия с нами
И с нами Бог!
@Владимир Скобцов