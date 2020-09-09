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НТВ - "ЧП. Расследование": "Мундепы от Госдепа. Заштатные кандидаты".

Автор темы AntiPolit, Сегодня, 20:57

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#1 AntiPolit

AntiPolit

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Отправлено Сегодня, 20:57

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«Мундепы от Госдепа. Заштатные кандидаты» — в программе «ЧП. Расследование».
       
Телеканал НТВ сообщил, что в четверг в его эфире выйдет расследование, посвященное тому, как политтехнологи из США создают "собственных кандидатов в муниципальные депутаты в российской глубинке".
       
В любом муниципалитете или региональном заксобрании можно найти по несколько человек, которые обучались на западных стажировках, говорится в анонсе. Также канал планирует рассказать о технологиях обучения - это, как сообщается, различные курсы и вебинары, на которых иностранцы "учат родину любить". Наконец, репортеры обещают рассказать, кто из ранее прошедших обучение уже успел стать мундепом.
       
Согласно анонсу на сайте телеканала, фильм "Мундепы от Госдепа. Заштатные кандидаты" выйдет в эфир в рамках программы "ЧП. Расследование" поздно вечером 10 сентября - в 23:40 МСК.
       
Анонс на канале НТВ - https://www.ntv.ru/video/1911702/

 


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