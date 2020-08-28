Бесплатный вебинар «Страхи. Найти и обезвредить»

Отправлено Сегодня, 06:38

«Ну что ты придумал? Зачем тебе все это? Не ходи туда! Там же страшно. Давай не будем…»

Кому знакомы такие внутренние диалоги, ̶п̶о̶д̶н̶и̶м̶а̶й̶т̶е̶ ̶р̶у̶к̶у̶ жмите на кнопку регистрации на вебинар. Это в нас говорят все наши блоки, установки, убеждения, страхи, внутренние критики и саботажники, привычки и ограничения. Они мешают достигать цели и радоваться жизни. Можно из раза в раз, из месяца в месяц, из года в год слушаться их и стоять на месте. А можно узнать техники работы со страхами и начать по одному договаривать с ними. Договариваться и становиться на шаг ближе к наполненной жизни с яркими красками и возможностями.

Знание о том, как работает наш мозг, и что это за «гремлины» – первый шаг на пути к успеху. Коучинг – это та методика, которая помогает осознать свои страхи и ограничивающие убеждения, и построить пути выхода из них на новое внутреннее состояние. На бесплатном вебинаре «Страхи. Найти и обезвредить» мы научим, как можно подружиться со своими страхами при помощи коучинга!

Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...i-i-obezvredit/

Вы узнаете:

• что такое коучинг (базовые знания необходимы для понимания, как он работает);

• в чем главные принципы коучинга и чем он отличается от других направлений (это также очень важно для понимания коучинга);

• как применить коучинг для работы со страхами и убеждениями;

• с какими страхами работает коучинг, а с какими нет;

• 4 основных типа страхов, и способы работы с ними;

• практическая техника «Метод шкальных оценок», которую вы сможете сделать прямо на вебинаре!

БОНУС! Чек-лист «Знакомство со страхом», который останется с вами навсегда! Еще один подарок заготовлен для тех, кто будет с нами до конца вебинара.

Кому коучинг будет полезен?

• всем, кто ищет новые подходы в работе, т.к. привычные не дают результат;

• всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;

• тем, кто в растерянности и не знает, в какую сторону двинуться;

• тем, кто хочет перемен в своей жизни и готов действовать;

• всем, кто хочет освоить новую профессию или только начинает подумывать об этом;

• всем, кто хочет помогать людям и получить инструменты для этой деятельности;

• родителям детей и, в особенности, подростков;

• консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;

• владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;

• HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.



Как видите, коучинг полезен в любой сфере благодаря своим основным принципам, которые подробно разберем на вебинаре.



2 часа вебинара – только конкретика и никакой «воды». Эти 2 часа могут навсегда изменить вашу жизнь, а могут просто подарить вам новые знания и полезные знакомства. Выбор за вами.

Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...i-i-obezvredit/

Ведущий – Анна Парьева

• Коуч ACSTH (ICF)

• Сертифицированный бизнес-тренер

• Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью

• Руководитель HR проектов

• Автор и разработчик гибридных программ обучения

• Автор статей для федеральных СМИ

Специализация в коучинге:

• Коучинг в HR

• Бизнес коучинг

• Коуч личностного роста

Дата и время: 3 сентября 2020 года с 12:00 до 14:00 по МСК



Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)

Тел.: 8 (902) 524-64-06, Надежда

Whatsapp: 8 (902) 524-64-06, Андрей

Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...i-i-obezvredit/