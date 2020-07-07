GammaVPN - VPN для профессионалов

Представляю вашему вниманию сервис GammaVPN.xyz - условно-бесплатный VPN.
Что предлагает GammaVPN ?
1. Возможность скрыть свой реальный IP-адрес. Посещяйте анонимно и безопасно любые интернет ресурсы без необходимости светить свой IP.
2. Разблокировку любых сайтов. Разблокируйте желаемые сайты всего в 2 клика (Соц сети, Азартные игры, букмекерские конторы, сайты для взрослых, списки РосКомНадзора).
3. Надежный VPN протокол, закрытое и зашифрованное соединение.
4. Иногда недобросовестные сайты могут использовать ваши куки, гео-местоположение и другие методы сбора данных потенциальных клиентов чтобы навязать вам определенную рекламу или товар. GammaVPN поможет вам этого избежать.
5. Если вам не безразлична ваша анонимность в интернете лучше использовать VPN.
Каковы преимущества GammaVPN ?
+Наш VPN может похвастаться полным отсутствием логов.
+Мы используем высокий уровень военного шифрования AES256-SHA для защиты ваших данных, что делает невозможным определение типа трафика или протокола, который вы используете, даже для вашего интернет-провайдера.
+При регистрации личная информация не требуется. Даже e-mail. Мы сгенерируем за вас уникальный идентификатор (логин) и пароль.
+Для максимальной анонимности можно оплатить с помощью криптовалюты.
+Интуитивно понятное приложение.
+Поддержка домашних Windows 7-10, серверных линеек 2008-2019, Linux, Mac OS и мобильных устройств. Гайды у нас на сайте.
+Доступно 3 протокола (OpenVPN, L2TP\IpSec, SE VPN).
+Демократические цены.
Страны:
В данный момент доступно 13 локаций в 10 странах.
Netherlands (NL), Luxembourg (LU), United Kingdom (UK), Poland (PL), Germany (DE), Czech (CZ), Latvia (LV), Lithuania (LT), Iran (IR), Ukraine (UA)
Цены:
Существует 2 типа доступа - премиум и бесплатный.
Премиум: 1.9$\месяц. Ограничения отсутствуют.
Бесплатный: Скорость Download\Upload ограничена до 25 мбит\с.
Бесплатно (с ограничениями) - https://GammaVPN.xyz
За премиумом в бот @GammaVPN_bot или телеграм: @GomTech