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GammaVPN - VPN для профессионалов

Автор темы GammaVPN, Сегодня, 13:34

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#1 GammaVPN

GammaVPN

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 13:34

Представляю вашему вниманию сервис GammaVPN.xyz - условно-бесплатный VPN.
 
 Что предлагает GammaVPN ?
 1. Возможность скрыть свой реальный IP-адрес. Посещяйте анонимно и безопасно любые интернет ресурсы без необходимости светить свой IP.
 2. Разблокировку любых сайтов. Разблокируйте желаемые сайты всего в 2 клика (Соц сети, Азартные игры, букмекерские конторы, сайты для взрослых, списки РосКомНадзора).
 3. Надежный VPN протокол, закрытое и зашифрованное соединение.
 4. Иногда недобросовестные сайты могут использовать ваши куки, гео-местоположение и другие методы сбора данных потенциальных клиентов чтобы навязать вам определенную рекламу или товар. GammaVPN поможет вам этого избежать.
 5. Если вам не безразлична ваша анонимность в интернете лучше использовать VPN.
 
 Каковы преимущества GammaVPN ?
 +Наш VPN может похвастаться полным отсутствием логов.
 +Мы используем высокий уровень военного шифрования AES256-SHA для защиты ваших данных, что делает невозможным определение типа трафика или протокола, который вы используете, даже для вашего интернет-провайдера.
 +При регистрации личная информация не требуется. Даже e-mail. Мы сгенерируем за вас уникальный идентификатор (логин) и пароль.
 +Для максимальной анонимности можно оплатить с помощью криптовалюты.
 +Интуитивно понятное приложение.
 +Поддержка домашних Windows 7-10, серверных линеек 2008-2019, Linux, Mac OS и мобильных устройств. Гайды у нас на сайте.
 +Доступно 3 протокола (OpenVPN, L2TP\IpSec, SE VPN).
 +Демократические цены.
 
 
Страны:
 В данный момент доступно 13 локаций в 10 странах.
 NL.png Netherlands (NL),LU.png Luxembourg (LU), UK.png United Kingdom (UK), PL.png Poland (PL), DE.png Germany (DE), CZ.png Czech (CZ), LV.png Latvia (LV), LT.png Lithuania (LT), IR.png Iran (IR), UA.png Ukraine (UA)
 
 Цены:
 Существует 2 типа доступа - премиум и бесплатный.
 Премиум: 1.9&#36;\месяц. Ограничения отсутствуют.
 Бесплатный: Скорость Download\Upload ограничена до 25 мбит\с.
 
 Бесплатно (с ограничениями) - https://GammaVPN.xyz
 
 За премиумом в бот @GammaVPN_bot или телеграм: @GomTech

 


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