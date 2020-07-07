GammaVPN - VPN для профессионалов

Отправлено Сегодня, 13:34

Представляю вашему вниманию сервис GammaVPN.xyz - условно-бесплатный VPN.

Что предлагает GammaVPN ?

1. Возможность скрыть свой реальный IP-адрес. Посещяйте анонимно и безопасно любые интернет ресурсы без необходимости светить свой IP.

2. Разблокировку любых сайтов. Разблокируйте желаемые сайты всего в 2 клика (Соц сети, Азартные игры, букмекерские конторы, сайты для взрослых, списки РосКомНадзора).

3. Надежный VPN протокол, закрытое и зашифрованное соединение.

4. Иногда недобросовестные сайты могут использовать ваши куки, гео-местоположение и другие методы сбора данных потенциальных клиентов чтобы навязать вам определенную рекламу или товар. GammaVPN поможет вам этого избежать.

5. Если вам не безразлична ваша анонимность в интернете лучше использовать VPN.

Каковы преимущества GammaVPN ?

+Наш VPN может похвастаться полным отсутствием логов.

+Мы используем высокий уровень военного шифрования AES256-SHA для защиты ваших данных, что делает невозможным определение типа трафика или протокола, который вы используете, даже для вашего интернет-провайдера.

+При регистрации личная информация не требуется. Даже e-mail. Мы сгенерируем за вас уникальный идентификатор (логин) и пароль.

+Для максимальной анонимности можно оплатить с помощью криптовалюты.

+Интуитивно понятное приложение.

+Поддержка домашних Windows 7-10, серверных линеек 2008-2019, Linux, Mac OS и мобильных устройств. Гайды у нас на сайте.

+Доступно 3 протокола (OpenVPN, L2TP\IpSec, SE VPN).

+Демократические цены.

Страны:

В данный момент доступно 13 локаций в 10 странах.

Цены:

Существует 2 типа доступа - премиум и бесплатный.

Премиум: 1.9$\месяц. Ограничения отсутствуют.

Бесплатный: Скорость Download\Upload ограничена до 25 мбит\с.

За премиумом в бот @GammaVPN_bot или телеграм: @GomTech