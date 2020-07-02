Ура! Победа! Оккупационной "конституции" 1993 года - конец!

Итак, обработано более 98,57% протоколов, поправки поддержали 78,07% избирателей!
Полагаю, что после подсчета оставшихся 2-х процентов голосов уже ничего кардинально не изменится.
А это значит, что МЫ - ПОБЕДИЛИ!!!
Я лично агитировал за отказ от оккупационной "конституции" 1993 года как минимум последние десять лет (в том числе и в этом ЖЖ).
И вот, наконец - свершилось!
Это очень серьезный шаг в сторону избавления России от зависимости со стороны Запада и возвращения нам полного суверенитета!
И как бы ни корёжило сейчас красножопых, либерастню и элиты Запада (а против принятия поправок проголосовали 21,12% предателей или просто безмозглых дураков!), изменить что-либо они уже не в силах!
А это значит, что МЫ - ПОБЕДИЛИ!!!
Я лично агитировал за отказ от оккупационной "конституции" 1993 года как минимум последние десять лет (в том числе и в этом ЖЖ).
И вот, наконец - свершилось!
Это очень серьезный шаг в сторону избавления России от зависимости со стороны Запада и возвращения нам полного суверенитета!
И как бы ни корёжило сейчас красножопых, либерастню и элиты Запада (а против принятия поправок проголосовали 21,12% предателей или просто безмозглых дураков!), изменить что-либо они уже не в силах!
МЫ - ПОБЕДИЛИ!!!
А это значит, что пока Запад и дальше будет погружаться в хаос, слабеть и разваливаться, в России будут набирать обороты диаметрально противоположные процессы: мы будем только укрепляться, расти, а жизнь россиян будет становиться всё лучше и лучше!