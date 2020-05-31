НТВ - "ЧП. Расследование": "Падшие против павших".

Отправлено Сегодня, 21:36

К 75-летию Великой Победы резко усилились попытки осквернить память подвига Советского народа в Великой Отечественной войне. Этим занимаются как геополитические "партнеры" и их прихлебатели вроде Польши, так и структуры внутри России. Это и славящиеся давней антисоветской деятельностью организации - иностранные агенты, и прозападная несистемная оппозиция и ее активисты.



Кто пытается найти оправдание преступлениям нацистов? Для чего Запад продолжает переписывать историю мировой войны, а германские фонды спонсируют образовательные программы? Кто стал их пособниками в самой России?..



На эти, и многие другие вопросы, вы найдете ответы в прикрепленом к шапке поста ролике - "ЧП. Расследование": "Падшие против павших".