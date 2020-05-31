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НТВ - "ЧП. Расследование": "Падшие против павших".

Автор темы AntiPolit, Сегодня, 21:36

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В теме одно сообщение

#1 AntiPolit

AntiPolit

    Ученик

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38
Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 21:36

 

 

К 75-летию Великой Победы резко усилились попытки осквернить память подвига Советского народа в Великой Отечественной войне. Этим занимаются как геополитические "партнеры" и их прихлебатели вроде Польши, так и структуры внутри России. Это и славящиеся давней антисоветской деятельностью организации - иностранные агенты, и прозападная несистемная оппозиция и ее активисты.

Кто пытается найти оправдание преступлениям нацистов? Для чего Запад продолжает переписывать историю мировой войны, а германские фонды спонсируют образовательные программы? Кто стал их пособниками в самой России?..

На эти, и многие другие вопросы, вы найдете ответы в прикрепленом к шапке поста ролике - "ЧП. Расследование": "Падшие против павших".


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 26 204 сообщений
8 448
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 21:49

И дополнение по теме - https://sell-off.liv...m/41682393.html


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