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Как получить единоразовые выплаты на детей?

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 20:23

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено Вчера, 20:23

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Президент России Владимир Путин заявил о новых единовременных выплатах семьям с детьми.
      
Чем регулируются данные выплаты? - Выплаты предусмотрены Указом президента № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей".
      
Сколько составляет выплата? - Размер выплат определен четко – 10 тысяч рублей на ребенка
       
Кому положены выплаты? - Каждая российская семья, в которой растут дети от 3 до 15 лет включительно сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи.
     
Когда выплатят? - Выплату можно будет получить с 1 июня.
       
Какие документы необходимо? - Паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребенка.
        
Как оформить выплату? - Выплату можно оформить путем подачи заявления с 12 мая до 1 октября 2020 года в дистанционном порядке через портал Госуслуг или отделение ПФР.
       
        
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*12 мая на портале Госуслуг заработал сервис: https://posobie16.gosuslugi.ru
        

 

      
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