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Парсим ключевые слова. Key Collector + XEvil

Автор темы Fanatic, Сегодня, 13:08

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#1 Fanatic

Fanatic

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Отправлено Сегодня, 13:08

Всем привет.
Источник https://seofann.blog...ctor-xevil.html Парсим ключевые слова. Key Collector + XEvil
Идея следующей статьи пришла ко мне давно, но времени на ее реализацию всегда не хватало. Способы получения и анализа ключевых слов востребованы не только дорвейщиками но и рядовыми вебмастерами.
Мы будем использовать связку Key Collector + XEvil. Поисковая система с которой я буду собирать ключи – yandex.
Итак, перейдем к настройке проекта. Для начала нам понадобятся аккаунты yandex. Как Вы помните, я показывал, как просто регистрировать аккаунты в одной из предыдущих статьях https://seofann.blog...r-xevil-40.html. Проверил, спустя пару недель часть аккаунтов живи.
  
1.png

 

 
Заполняем поле Yandex.Direct. Как я писал ранее обязательно используем мобильные прокси.
 
2.png
 
Заполняем данные антикапчи, роль которой и будет выполнять XEvil 4, который, как Вы помните, с легкостью обходит яндекс капчи любой сложности. Выбираем антикапча или рукапча и вводим любой ключ.
 
 
2.1.png
 
Нажимаем кнопку «Hosts», которая прописывает данные в файл hosts.txt для перенаправления всех капч от Key Collector до XEvil.
 
3.png
 
Выбираем пункт пакетный сбор фраз из левой колонки yandex.wordstat. Вводим интересующие нас ключевые слова. В данной настройке используем любые тематические ключи, которые и будет парсить и анализировать Key Collector.
 
4.png
 
 Можем так же добавить несколько других вариантов. Например, парсинг из правой колонкиYandex.Wordstat и сбор из Google.Adwords (требует дополнительной настройки).
 
На этом основные настройки закончены.
Процесс пошел.  Спустя некоторое время получаем все ключевые слова с частотностями изYandex.Wordstat
 
5.png
  
Дальше можем собрать кучу разных частотностей  с помощью, почти всех возможных, подключаемых сервисов. Самое главное мы можем найти ключевые слова с низкой конкуренцией, по которой занять топ свежерегу не составит особого труда, даже в самой конкурентной нише.
Я использую этот инструмент для поиска ключевых слов для дорвеев. Хотя и для белых проектов можно найти отличные варианты.
Самое главное, что теперь можно парсить ключевые слова в любых масштабах, так как за капчу теперь не нужно платить благодаря XEvil который, в новой 4 версии, умеет решать яндекс капчу со спецсимволами и, кстати, активно развивается. Аналов я не встречал.

 

Как использовать данные ключевые слова и их параметры, думаю, все и без меня знают.
Всем удачи.  

 

 


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