Отправлено Сегодня, 13:08

Всем привет.

Источник https://seofann.blog...ctor-xevil.html Парсим ключевые слова. Key Collector + XEvil

Идея следующей статьи пришла ко мне давно, но времени на ее реализацию всегда не хватало. Способы получения и анализа ключевых слов востребованы не только дорвейщиками но и рядовыми вебмастерами.

Мы будем использовать связку Key Collector + XEvil. Поисковая система с которой я буду собирать ключи – yandex.

аккаунты yandex. Как Вы помните, я показывал, как просто регистрировать аккаунты в одной из предыдущих статьях Итак, перейдем к настройке проекта. Для начала нам понадобятся. Как Вы помните, я показывал, как просто регистрировать аккаунты в одной из предыдущих статьях https://seofann.blog...r-xevil-40.html . Проверил, спустя пару недель часть аккаунтов живи.

Заполняем поле Yandex.Direct. Как я писал ранее обязательно используем мобильные прокси.

Заполняем данные антикапчи, роль которой и будет выполнять XEvil 4, который, как Вы помните, с легкостью обходит яндекс капчи любой сложности. Выбираем антикапча или рукапча и вводим любой ключ.

Нажимаем кнопку «Hosts», которая прописывает данные в файл hosts.txt для перенаправления всех капч от Key Collector до XEvil.

Выбираем пункт пакетный сбор фраз из левой колонки yandex.wordstat. Вводим интересующие нас ключевые слова. В данной настройке используем любые тематические ключи, которые и будет парсить и анализировать Key Collector.

Можем так же добавить несколько других вариантов. Например, парсинг из правой колонкиYandex.Wordstat и сбор из Google.Adwords (требует дополнительной настройки).

На этом основные настройки закончены.

Процесс пошел. Спустя некоторое время получаем все ключевые слова с частотностями изYandex.Wordstat

Дальше можем собрать кучу разных частотностей с помощью, почти всех возможных, подключаемых сервисов. Самое главное мы можем найти ключевые слова с низкой конкуренцией, по которой занять топ свежерегу не составит особого труда, даже в самой конкурентной нише.

Я использую этот инструмент для поиска ключевых слов для дорвеев. Хотя и для белых проектов можно найти отличные варианты.

Самое главное, что теперь можно парсить ключевые слова в любых масштабах, так как за капчу теперь не нужно платить благодаря XEvil который, в новой 4 версии, умеет решать яндекс капчу со спецсимволами и, кстати, активно развивается. Аналов я не встречал.

Как использовать данные ключевые слова и их параметры, думаю, все и без меня знают.

Всем удачи.