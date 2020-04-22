Бесплатный вебинар «Как извлечь выгоду из кризиса»

Мы очутились в мире, который абсолютно непредсказуем. Что будет дальше, не рискнет предсказать ни один аналитик. Факт только один: то, что сейчас происходит, называется кризисом, и нам нужно научиться жить с ним.
Одни в такой ситуации опускают руки и смиряются, другие же видят возможности и не упускают шансов. Одна из таких возможностей – это освоить коучинг.
Став коучем, вы сможете:
- разобраться в себе, найти себя, осознать свои сильные стороны, поставить цели и выстроить путь к ним;
- помочь другим людям, своим клиентам, сделать то же самое, обеспечив себя заработкомв это кризисное время!
Если вы чувствуете, что хотите помогать людям, то освоить профессию коуча – это лучшее решение, которое вы можете сейчас принять. Как именно коучинг поможет победить кризис, как ему обучиться, и что это вообще за профессия, расскажем на бесплатном вебинаре.
Регистрация: http://system-itc.ru...odu-iz-krizisa/
Вы узнаете:
- что такое коучинг (коснемся истории возникновения и рассмотрим коучинг, как он есть, в наши дни);
- в чем главные принципы коучинга и чем он отличается от других направлений (это очень важно для понимания коучинга);
- где и как применяется коучинг, где он востребован и чем он будет полезен лично вам;
- что происходит с теми, кто работает с коучем (реальные кейсы).
Также вас ждет 2 практики, потому что коучинг – это, прежде всего, практическая дисциплина, и проводить теоретический вебинар не имеет смысла.
И подарки! Конечно же, все участники получат очень приятные подарки.
Кому коучинг будет полезен?
Ответ: всем. Но если вас все же интересуют конкретные примеры, то:
- всем, кто хочет освоить профессию коуча или только начинает подумывать об этом;
- всем, кто нашел свое призвание в помощи людям и хочет получить инструменты для этой деятельности;
- тем, кто находится в растерянности и не знает, в какую сторону двинуться;
- тем, кто остался без работы из-за кризиса или ощутил значительно падение доходов;
- всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;
- родителям детей и в особенности подростков;
- консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;
- владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;
- HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.
Как видите, коучинг и правда нужен всем.
Регистрация на вебинар: http://system-itc.ru...odu-iz-krizisa/
Преимущества профессии коуча:
- вы получите возможность зарабатывать деньги без привязки к дому, офису, городу, работодателю, стране;
- вы овладеете одной из самых востребованных современных профессий;
- вы научитесь полностью понимать и принимать себя и других людей;
- вы сможете в полной мере реализовать свое призвание;
- вы сделаете счастливыми себя и многих людей.
Побочный эффект от освоения коучинговых навыков:
- Вы вырастете как специалист и как личность
- Вы станете востребованы внутри своей компании и на рынке труда в целом
- Вы сможете увеличить свой доход
- Вы вырастете как лидер и управленец
Что по чем?
В Великобритании коуч получает от 12000 руб. за сессию
В США – от 15000 руб.
Сколько получают коучи в России? Мы обязательно осветим этот вопрос на вебинаре!
2 часа на нашем вебинаре могут навсегда изменить вашу жизнь, а могут просто подарить вам новые знания и полезные знакомства. Одно мы обещаем точно: эти 2 часа пройдут для вас не зря.
Регистрация на вебинар: http://system-itc.ru...odu-iz-krizisa/
Автор — Роман Досов
- Сертифицированный коуч уровня PCC (ICF)
- Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
- Сертифицированный бизнес-тренер
- Тренер международных программ по коучингу
- Сертифицированный ментор коучей (ICF)
- Генеральный директор Международного тренинг-центра «Система»
- Основатель сообщества «ДВ Коуч»
Специализация в коучинге:
- Коучинг руководителей (executive coach)
- Бизнес коучинг
- Командный коучинг
Ведущий – Елена Мельник
- Сертифицированный коуч уровня ACC (ICF)
- Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
- Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России
- 2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»
- Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность
Специализация в коучинге:
- Лайф коуч
- Бизнес коуч
- Коуч личностного роста
Регистрация по ссылке: http://system-itc.ru...odu-iz-krizisa/
Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)
Тел. и WA: 8 (914) 737-40-68