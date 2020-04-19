Отправлено Сегодня, 15:34

Вот, например, такие можете посмотреть детские домики на дереве https://dvorick.ru/domik-na-dereve/ Возможно какой-то вариант вам и понравится. Я в прошлом году своим детям построил небольшую детскую площадку, но дети там особо не играю. Что-то им не понравилось мое тварение. Нужно будет купить домик. Ну уже не в этом году, а то денег нет.