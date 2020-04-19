Всем привет. Я хочу своим детям у нас на даче на дереве построить домик. А то им там играть негде. Может посоветуете где можно посмотреть такие домики по приемлемым ценам? Заранее спасибо.
Детские домики на дереве
Автор темы Diln, Сегодня, 15:27
Сообщений в теме: 2
#3
Отправлено Сегодня, 15:34
Вот, например, такие можете посмотреть детские домики на дереве https://dvorick.ru/domik-na-dereve/ Возможно какой-то вариант вам и понравится. Я в прошлом году своим детям построил небольшую детскую площадку, но дети там особо не играю. Что-то им не понравилось мое тварение. Нужно будет купить домик. Ну уже не в этом году, а то денег нет.
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