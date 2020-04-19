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Детские домики на дереве

Автор темы Diln, Сегодня, 15:27

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Сообщений в теме: 2

#1 Diln

Diln

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 15:27

Всем привет. Я хочу своим детям у нас на даче на дереве построить домик. А то им там играть негде. Может посоветуете где можно посмотреть такие домики по приемлемым ценам? Заранее спасибо. 


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#2 Adamm

Adamm

    Ученик

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Обычный

Отправлено Сегодня, 15:30

У меня на даче остались строительные материалы после ремонта. Вот я думаю из этих материалов построить детям игровую площадку. Ну незнаю получется или нет. А то покупать готовый вариант дорого. 


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#3 Grund

Grund

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 15:34

Вот, например, такие можете посмотреть детские домики на дереве https://dvorick.ru/domik-na-dereve/ Возможно какой-то вариант вам и понравится.   Я в прошлом году своим детям построил небольшую детскую площадку, но дети там особо не играю. Что-то им не понравилось мое тварение. Нужно будет купить домик.  Ну уже не в этом году, а то денег нет. 


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