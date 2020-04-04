Бесплатный вебинар «7 шагов к успешной коммуникации»

Отправлено Сегодня, 00:36

Мы постоянно общаемся. На работе, с коллегами, близкими, друзьями. Зачастую успех того или иного мероприятия зависит от того, как мы говорим, что мы говорим, как мы слушаем других людей и как мы умеем выстраивать диалог.

Коучинг – это, прежде всего, искусство коммуникации. Если вы хотите:

⁃ лучше понимать собеседника;

⁃ доносить информацию, чтобы ее услышали;

⁃ понимать, что важно человеку, и что стоит за его словами;

⁃ улучшить взаимодействие с коллегами, близкими и друзьями,

⁃ то наш мастер-класс для вас!



На вебинаре мы:

— разберем, на чем строится спешная коммуникация;

— научимся задавать сильные вопросы;

— узнаем, как можно профессионально выработать у себя этот навык.





Регистрация на вебинар: http://system-itc.ru...j-kommunikacii/





Ведущий – Елена Мельник

Коуч уровня АСС ICF

Член Международной федерации коучинга (ICF)

Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России

2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»

Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность

Специализация в коучинге

- Лайф коуч

- Бизнес коуч

- Коуч личностного роста





Регистрация на вебинар: http://system-itc.ru...j-kommunikacii/





Дата и время:

8 апреля 2020 г. с 19:00 до 21:00 по МСК



Контакты

Ольга

Тел: 8 914 737 40 68

Whatsapp: 8 914 737 40 68