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Бесплатный вебинар «7 шагов к успешной коммуникации»

Автор темы System ITC, Сегодня, 00:36

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#1 System ITC

System ITC

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Отправлено Сегодня, 00:36

Мы постоянно общаемся. На работе, с коллегами, близкими, друзьями. Зачастую успех того или иного мероприятия зависит от того, как мы говорим, что мы говорим, как мы слушаем других людей и как мы умеем выстраивать диалог.

 

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Коучинг – это, прежде всего, искусство коммуникации. Если вы хотите:
⁃ лучше понимать собеседника;
⁃ доносить информацию, чтобы ее услышали;
⁃ понимать, что важно человеку, и что стоит за его словами;
⁃ улучшить взаимодействие с коллегами, близкими и друзьями,
⁃ то наш мастер-класс для вас!

На вебинаре мы:
— разберем, на чем строится спешная коммуникация;
— научимся задавать сильные вопросы;
— узнаем, как можно профессионально выработать у себя этот навык.


Регистрация на вебинар: http://system-itc.ru...j-kommunikacii/



Ведущий – Елена Мельник

  • Коуч уровня АСС ICF
  • Член Международной федерации коучинга (ICF)
  • Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России
  • 2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»
  • Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность

Специализация в коучинге
- Лайф коуч
- Бизнес коуч
- Коуч личностного роста


Регистрация на вебинар: http://system-itc.ru...j-kommunikacii/



Дата и время:
8 апреля 2020 г. с 19:00 до 21:00 по МСК

Контакты
Ольга
Тел: 8 914 737 40 68
Whatsapp: 8 914 737 40 68

 


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