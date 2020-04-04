Бесплатный вебинар «7 шагов к успешной коммуникации»

Мы постоянно общаемся. На работе, с коллегами, близкими, друзьями. Зачастую успех того или иного мероприятия зависит от того, как мы говорим, что мы говорим, как мы слушаем других людей и как мы умеем выстраивать диалог.
Коучинг – это, прежде всего, искусство коммуникации. Если вы хотите:
⁃ лучше понимать собеседника;
⁃ доносить информацию, чтобы ее услышали;
⁃ понимать, что важно человеку, и что стоит за его словами;
⁃ улучшить взаимодействие с коллегами, близкими и друзьями,
⁃ то наш мастер-класс для вас!
На вебинаре мы:
— разберем, на чем строится спешная коммуникация;
— научимся задавать сильные вопросы;
— узнаем, как можно профессионально выработать у себя этот навык.
Регистрация на вебинар: http://system-itc.ru...j-kommunikacii/
Ведущий – Елена Мельник
- Коуч уровня АСС ICF
- Член Международной федерации коучинга (ICF)
- Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России
- 2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»
- Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность
Специализация в коучинге
- Лайф коуч
- Бизнес коуч
- Коуч личностного роста
Регистрация на вебинар: http://system-itc.ru...j-kommunikacii/
Дата и время:
8 апреля 2020 г. с 19:00 до 21:00 по МСК
Контакты
Ольга
Тел: 8 914 737 40 68
Whatsapp: 8 914 737 40 68