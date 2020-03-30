Отправлено Сегодня, 15:56

Еще одна статья для конкурса Пилим дорвеи с XRumer 2020 доступная по адресу https://seofann.blog...rumer-2020.html будет интересна пользователям данного форума.

Всем привет. Продолжаю наполнять свой блог, заодно участвуя в конкурсе XRumer 2020.

Статья «Пилим дорвеи с XRumer 2020 » будет посвящена одному из многих способов генерировать дорвеи, и зарабатывать с помощью чужих сайтов.

Итак, суть схемы заключается в поиске сайтов, в которых можно помимо поста прописывать тег title . Для этого подойдут как форумы, так и специфические движки, доски объявлений, отзовики и некоторые другие варианты сайтов, где пост размещается на отдельной странице.

Примерно такие страницы Мы будем искать.

Доры я буду делать под google так как в последнее время все труднее становиться работать на своих сайтах, чужие сайты будут выступать условными донорами. Доноры я буду искать в google руками. Не пугайтесь, слишком много ручной работы не будет. Для начала нам необходимо проект, чтобы отсеять все неподходящее нашей задаче.

Для этого создадим проект и добавим в строку уникальную метку. Запустим ее в прогон по любым базам, которые у нас есть.

Необходимо дать время google самому найти эти ссылки, так как нам нужны сайты, которые google любит . Я подождал примерно неделю после постинга и пошел искать в google свою метку с запросом

Intitle : af 62194 ee 4 c 05929 d 8625 cb 932 fdf 83 b (наша условная метка)

В реальности конструкция немного другая (каждый title у меня уникализируется) так google индексирует их лучше, чем 100500 одинаковых. Постинг я делаю в дефолтном варианте в агрессивном режиме.

В итоге с моим ключом нашлось порядка 100 сайтов. Это потенциальные доноры. С которыми можно работать.

Дальше нам нужно отобрать вручную подходящие сайты. Главный критерий наличие активной ссылки и текста поста. Проверяем, чтобы title был действительно наш, либо, чтобы наш ключ входил в title.

Собираем эти доноры и делаем из них базу. Я для того чтобы не зацикливать весь этот процесс, распарсил доноров и буду делать прогон по разным страницам этих сайтов.

Подготовка контента. В качестве контента Мы будем брать сниппеты bing . com , которые предварительно спарсили с помощью программы Content Downloader (либо любого другого парсера с которым Вы умеете работать).

Составляем проект.

В ник я вставляю уникальные логины, для того чтобы дать возможность XRumer при каждом постинге (если вдруг на сайте нужна регистрация, а таких сайтов большая часть.) генерировать уникальный Ник (это нехитрый способ массово регистрироваться на одном и том же сайте). Не всегда этот прием срабатывает, но, в принципе, работает. В поле тема и описание Мы вставляем ключи и описания для наших дорвеев. В поле текст, вставляем рекламный текст, внизу вставляем ссылку на наши сниппеты. С помощью макроса # file _ links будем выбирать 5 рандомных сниппетов для текстовки. Можно для большей уникальности перемешать предложения в каждом сниппете или целиком во всей собранной базе.

Запускаем прогон. На скрине процесс постинга по разным страницам из собранной мной базы.

Поскольку данные сайты собраны с быстрой выдачи google , нам не придется особо стараться для индексации их индексаации.

Всем удачи в работе с XRumer . Мыслите не стандартно и всегда будете видеть идеи для работы.

На сайте есть скрины профита.