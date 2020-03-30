Перейти к содержимому

Фотография

Пилим дорвеи с XRumer 2020

Автор темы Fanatic, Сегодня, 15:56

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Fanatic

Fanatic

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 15:56

Еще одна статья для конкурса Пилим дорвеи с XRumer 2020 доступная по адресу https://seofann.blog...rumer-2020.html будет интересна пользователям данного форума. 

 

 

Всем привет. Продолжаю наполнять свой блог, заодно участвуя в конкурсе XRumer 2020.
Статья «Пилим дорвеи с XRumer 2020» будет посвящена одному из многих способов генерировать дорвеи, и зарабатывать с помощью чужих сайтов.
Итак, суть схемы заключается в поиске сайтов, в которых можно помимо поста прописывать тег title. Для этого подойдут как форумы, так и специфические движки, доски объявлений, отзовики и некоторые другие варианты сайтов, где пост размещается на отдельной странице.  
 
3.png
 
Примерно такие страницы Мы будем искать.
Доры я буду делать под google так как в последнее время все труднее становиться работать на своих сайтах, чужие сайты будут выступать условными донорами. Доноры я буду искать в google руками. Не пугайтесь, слишком много ручной работы не будет. Для начала нам необходимо проект, чтобы отсеять все неподходящее нашей задаче.
 
6.png
 
Для этого создадим проект и добавим в строку уникальную метку. Запустим ее в прогон по любым базам, которые у нас есть.
Необходимо дать время google самому найти эти ссылки, так как нам нужны сайты, которые google любитЯ подождал примерно неделю после постинга и пошел искать в google свою метку с запросом
 
Intitle:af62194ee4c05929d8625cb932fdf83b (наша условная метка)
 
В реальности конструкция немного другая (каждый title у меня уникализируется) так google индексирует их лучше, чем 100500 одинаковых. Постинг я делаю в дефолтном варианте в агрессивном режиме.
В итоге с моим ключом нашлось порядка 100 сайтов. Это потенциальные доноры. С которыми можно работать.
Дальше нам нужно отобрать вручную подходящие сайты. Главный критерий наличие активной ссылки и текста поста. Проверяем, чтобы title был действительно наш, либо, чтобы наш ключ входил в title.
Собираем эти доноры и делаем из них базу. Я для того чтобы не зацикливать весь этот процесс, распарсил доноров и буду делать прогон по разным страницам этих сайтов.
Подготовка контента. В качестве контента Мы будем брать сниппеты bing.com, которые предварительно спарсили с помощью программы Content Downloader (либо любого другого парсера с которым Вы умеете работать).
 
5.png
 
 Составляем проект.
 
 
1.png
 
В ник я вставляю уникальные логины, для того чтобы дать возможность XRumer при каждом постинге (если вдруг на сайте нужна регистрация, а таких сайтов большая часть.) генерировать уникальный Ник (это нехитрый способ массово регистрироваться на одном и том же сайте). Не всегда этот прием срабатывает, но, в принципе, работает. В поле тема и описание Мы вставляем ключи и описания для наших дорвеев. В поле текст, вставляем рекламный текст, внизу вставляем ссылку на наши сниппеты. С помощью макроса #file_links будем выбирать 5 рандомных сниппетов для текстовки. Можно для большей уникальности перемешать предложения в каждом сниппете или целиком во всей собранной базе.
 
2.png
 
Запускаем прогон.  На скрине процесс постинга по разным страницам из собранной мной базы.
Поскольку данные сайты собраны с быстрой выдачи google, нам не придется особо стараться для индексации их индексаации. 

 

Всем удачи в работе с XRumer. Мыслите не стандартно и всегда будете видеть идеи для работы. 

 

На сайте есть скрины профита. 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Другие источники трафика


Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Другие источники трафика
  4. Правила форума