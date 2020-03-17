Коронавирус разоряет авиакомпании. Многие не дотянут до лета без помощ

Отправлено Сегодня, 09:38

Невиданный кризис в авиации развивается стремительно, и отрасль уже не верит, что авиакомпании переживут вспышку коронавируса без помощи властей и денег налогоплательщиков.

Сначала Азия, а следом Европа и Америка захлопнули воздушные ворота в надежде остановить эпидемию. Большинство авиалиний вынужденно сократили полеты до минимума. Самолеты стоят на земле, билеты не продаются. Но зарплату и долги все равно приходится выплачивать.

Такими темпами авиация долго не протянет - первых банкротств можно ждать уже к лету, предупреждают эксперты и руководители авиакомпаний. В понедельник три альянса, на которые приходится половина мирового флота, в совместном заявлении попросили поддержки у властей и аэропортов.

"Это исключительное время требует экстраординарных мер, - не скупились на эпитеты руководители oneworld, SkyTeam и Star Alliance. - Беспрецедентная ситуация, вызванная вспышкой коронавируса, представляет смертельную угрозу для авиационной отрасли".

Одни считают, что текущие ограничения на перелеты в мире (полный обновлямый список) нанесут серьезный урон только в том случае, если продлятся больше двух-трех месяцев. Другие настроены панически.

"К концу мая большинство авиакомпаний в мире будут банкротами. Власти и отрасль должны действовать согласованно и без промедления, если мы хотим избежать катастрофы", - написал отраслевой портал Centre for Aviation (CAPA).

Чем помочь?

Власти США, Франции, Германии, Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Бразилии и России, среди прочих, уже пообещали помочь авиаторам, но пока не определились, каким именно образом.

Сами авиакомпании просили у правительств налоговых каникул и послаблений: снижения сборов с пассажиров или за пролеты. А у аэропортов - скидок на парковку вынужденно простаивающих самолетов.

Пока что они добились только приостановки правил распределения слотов в аэропортах, которые обязывают использовать их на 80% - или лишиться. Чтобы сохранить их, авиакомпании гоняли полупустые самолеты, и к их протестам постепенно присоединились борцы с глобальным потеплением. Власти пошли навстречу.

Американская FAA освободила от этого правила слоты в семи аэропортах до 31 мая. ЕС приостановил его до июня для полетов в Азию, но пообещал сделать то же и для других маршрутов. Сейчас власти ЕС оформляют это решение.

Другую просьбу европейских перевозчиков они пока не услышали: отсрочить ввод новых топливных сборов и других налогов, призванных стимулировать переход Европы в зеленое будущее.

"Европейским авиакомпаниям предстоят очень непростые времена, и очевидно, что для выживания отрасли потребуется согласованная поддержка со стороны властей", - сказал Йохан Лундгрен, глава EasyJet, одного из пяти крупнейших перевозчиков Старого Света.

Его коллеги наперебой делятся опасениями. Вот что они говорили в последние дни.

Шеф Finnair Топи Маннер:

"Сейчас уже ясно, что коронавирус - самый серьезный кризис в истории авиации".

Глава British Airways Алекс Круз:

"Авиация столкнулась с кризисом мирового масштаба, он хуже, чем Sars и 9/11 (теракты в США 11 сентября 2001 года). Мы больше не в силах поддерживать текущий уровень найма, и нам придется сокращать рабочие места: может, ненадолго, а может, и нет".

Шеф Delta Эд Бастиан:

"Никогда ранее мы не были свидетелями такого стремительного сокращения спроса".

Глава IAG (владелец British Airways, Iberia, Vueling и Aer Lingus) Уилли Уолш:

"У нас серьезное падение числа бронирований на всех направлениях и во всех авиалиниях, и мы ожидаем, что спрос останется вялым по меньшей мере до середины лета".

Глава IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта) Александр де Жуньяк:

"Последуют ли банкротства, зависит от продолжительности и интенсивности кризиса. Если спад будет таким же существенным, как сейчас, и продлится более двух-трех месяцев, тогда авиакомпании столкнутся с трудностями".

Ричард Мориарти, начальник британского Управления гражданской авиации (Civil Aviation Authority):

"С такими трудностями авиация и туриндустрия никогда не сталкивались. И чем дольше это будет продолжаться, тем ниже шансы выжить у некоторых компаний".

Кто выживет?

Далеко не все молят о помощи.

Первым делом проблемы возникли у сильно закредитованных компаний. Часть из них кризис застал в стадии активного расширения бизнеса, и конкуренты, которых они хотели подвинуть, будут лоббировать против коврового орошения отрасли деньгами налогоплательщиков.

Ричард Брэнсон, владеющий Virgin Atlantic на паях с американской Delta, предложил британскому правительству поддержать авиакомпании льготами и кредитами почти на 10 млрд долларов.

Однако IAG, владеющая конкурирующей с ним British Airways, тут же выступила против дотаций - у нее солидная подушка безопасности в виде 11 млрд долларов наличных, и она уже удачно отговорила власти спасать первую жертву кризиса - региональную Flybe.

"В этом кризисе козырь - кэш", - говорит Майкл Даф из The Airline Analyst.

По его мнению, крупнейшие авиалинии, летающие на прибыльных трансатлантических маршрутах, переживут кризис, если он продлится от трех месяцев до полугода.

"А вот второстепенные игроки, а также региональные авиакомпании и национальные перевозчики в Европе стоят перед угрозой исчезновения", - полагает он.

Западные страны должны выступить единым фронтом и поддержать авиакомпании, иначе отрасль восстанет из пепла нынешнего кризиса совсем в другой конфигурации, пишут аналитики Centre for Aviation.

Победителями выйдут авиакомпании, за которыми стоят государства, отягощенные геополитическими амбициями. Вроде Китая или арабских стран. Американцы при поддержке влиятельных профсоюзов наверняка добьются субсидий. Некоторые страны Европы поддержат своих.

"А вот у частных авиакомпаний перспективы далеко не такие радужные", - дообавляют эксперты Centre for Aviation и предупреждают, что мир, в котором останутся только крупные и национальные авиакомпании, опасен для конкуренции, прав потребителей и туристической отрасли.

За неделю до того, как Америка и Европа развернули авиапассажиров, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценивала сокращение оборота авиакомпаний из-за вспышки вируса в 113 млрд долларов в 2020 году. А ведь всего пару месяцев назад она обещала им рост выручки на 4% до 870 млрд долларов и прибыль в 30 млрд.

О доходах больше никто не вспоминает, лишь бы выжить.

Страдают не только авиакомпании. Ассоциация европейских аэропортов сообщила, что на прошлой неделе пассажиропоток сократился вдвое после падения на четверть неделей ранее. За январь-март они недосчитаются более 100 млн пассажиров и 2 млрд евро выручки.

Кто и как ужался

Крупнейшие бюджетные авиакомпании Европы Ryanair и EasyJet поставили большинство самолетов на стоянку и не исключают полного прекращения полетов.

IAG, владелец British Airways, Iberia, Vueling и Aer Lingus, оставит в небе лишь 25% кресел в течение апреля-мая.

У Lufthansa простаивают две трети флота.

Virgin Atlantic к 26 марта сократит мощности перевозки пассажиров на 75%, а в апреле - на 85%.

Air New Zealand - аналогично.

Finnair, SAS, Air France-KLM, Cathay Pacific - каждая на 90%.

Air Baltic прекратила все полеты.

Norwegian отменила 4000 рейсов и сокращает половину сотрудников.

Korean Air предупредила, что коронавирус угрожает ее существованию.

Delta сократит число рейсов примерно на 40%, оставит на земле 300 самолетов и сократит расходы на 2 млрд долларов.

American Airlines отменила почти все международные рейсы.

Qantas снизит перевозки на международных направлениях на 90%, на внутренних - на 60%.