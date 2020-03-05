Почему Info-DVD.Ru работает под ИП, а не под ООО ?!.

Отправлено Вчера, 22:34





Очень часто меня спрашивают, почему наше изд-во Info-DVD.Ru работает под ИП, а не под ООО?

Отвечаю: элементарно потому, что ИП проще, надежнее и выгоднее во всех отношениях!

Начнем с налогов. Ставки по всем налогам для предпринимателей и организаций, по сути, одинаковые. Однако, если после уплаты всех налогов ИП может спокойно распоряжаться прибылью от бизнеса в личных целях, то владелец ООО должен сначала вывести эту прибыль (в виде зарплаты или дивидендов), а для этого придется снова заплатить налог!

Все деньги на счету ИП – это его личные деньги (за минусом той суммы, что ИП обязан заплатить в качестве налога). Он может снять их наличными, потратить с карты, перевести кому-то и т.д. Учредитель ООО просто так потратить прибыль фирмы не может. Чтобы прибыль стала личным доходом учредителя, нужно выплатить либо дивиденды, либо зарплату. И с того, и с другого придется заплатить НДФЛ 13% несмотря на то, что с прибыли организация налог уже заплатила. То есть пока деньги дойдут до учредителя, они облагаются налогом ДВАЖДЫ !!!

Я, как ИП на УСН 6%, получив 1 000 000 руб. прибыли, заплатил с них 60 тысяч налога, после чего оставшиеся 940 тыр. могу тратить в своё удовольствие!

Если бы у меня было ООО на УСН 6%, то с того же миллиона прибыли я должен был бы СНАЧАЛА заплатить те же 60 тыр. налога, а потом еще и 13% НДФЛ с оставшихся 940 тыр.

То есть, на руки я получил бы всего 817 800 руб.

Но и это еще не всё. Для ООО существует такая неприятная вещь, как "кассовая дисциплина". Если я, как ИП, могу тратить со своего счета деньги на что угодно и не обязан ни перед кем отчитываться, на что именно потрачены эти деньги, то будь у меня ООО, за каждый "чих", за каждую потраченную копеечку я должен был бы документарно отчитываться! Организации должны вести бухучет и сдавать бухгалтерскую отчетность, а ИП нет. Кроме того, ИП не сдают декларации по имущественным налогам, а организации должны отчитываться по налогу на имущество, транспорт, землю. Все это приводит к тому, что трудовые и финансовые затраты на учет и отчетность у ООО выше!

Про такую неприятную хрень, как штрафы и говорить не приходится! За одни и те же административные нарушения КоАП предусматривает разные штрафы для должностных лиц (а именно к ним приравниваются предприниматели) и для юридических лиц. Разница может быть в десятки и даже сотни раз!!! Вот таблица сравнения лишь самых распространенных штрафов на 2020 год:

Есть и еще кое-что, уже по мелочи. Так, например, зарегистрировать ИП – это 800 рублей госпошлины, закрыть – 160 рублей. Для ООО это 4 000 и 800 рублей соответственно. Но разница даже не в сумме госпошлины, а в самой процедуре. Ликвидация ООО – это долгая и нудная история, в ходе которой будут издержки на нотариальное заверение документов, бухгалтеров и юристов. ООО – это всегда дороже и сложнее, чем ИП.

Таким образом, я вижу множество причин ЗА работу в формате ИП и не вижу ни единого плюса для того, чтобы работать под ООО. Вот если бы мы затевали какие-либо махинации, вели бы бизнес, связанный с высокими рисками, хотели бы построить целый каскад фирм-однодневок и применяли бы прочие махинации, вот тогда – да. Тогда все финансовые и документарные издержки ООО были бы для нас оправданы, ибо с ООО опытный махинатор или мошенник, особенно с хорошо подкованным юристом-профессионалом в связке, рискует только активами фирмы, но не личными активами и личным имуществом!

Мы же - ведем честный бизнес, денег инвесторов или кредитные деньги НЕ привлекаем! А потому, все эти лишние издержки и заморочки, которые делают ООО неповоротливым и невыгодным мастодонтом, нам совершенно НИ К ЧЕМУ!







