Поиск стартап проектов

Отправлено Сегодня, 13:48

Доска Бизнес Объявлений investboard Russia предоставляет посреднические бесплатные услуги по подбору инвесторов.



✓ Мы сотрудничаем с соискателями инвестиций под долевое участие стороной инвестора, выкуп инвестором идеи, выкуп или аренда инвестором действующего бизнеса.

Помимо поиска инвестора, наши услуги выгодны тем, кто ищет компаньона с равнозначными материальными вложениями.



✓ Размер предоставляемого финансирования инвесторами от 200 тыс. до 800 млн. руб. от одного инвестора(группы). Возможности предоставления денег в долг кредитными организациями и частными лицами.



✓ Гарантируем конфиденциальность вашему проекту или идеи.



✓ Мы ищем инвестора под ваш проект БЕСПЛАТНО.



Если у вас реально выгодное предложение для инвестора, решение о сотрудничестве не займет и одного дня!



Просьба исчерпывающе предоставлять информацию по направлению бизнеса, территориальной привязке, размеру искомых инвестиций, срокам окупаемости и мотивации инвестора, а также оценке перспектив успешного осуществления проекта в случае полнообъемного финансирования.



Проекты оставляемые авторами в нашем офисе имеют приоритет по поиску инвестиций.



Email: support@investboard.info

Телефон: +7 (967) 432-50-70

Адрес: Санкт-Петербург, 17 линия В.О. дом 58