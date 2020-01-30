Поиск стартап проектов

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Автор темы Login227, Сегодня, 13:48

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#1 Login227

Login227

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Отправлено Сегодня, 13:48

Доска Бизнес Объявлений investboard Russia предоставляет посреднические бесплатные услуги по подбору инвесторов.
 
✓ Мы сотрудничаем с соискателями инвестиций под долевое участие стороной инвестора, выкуп инвестором идеи, выкуп или аренда инвестором действующего бизнеса.
 Помимо поиска инвестора, наши услуги выгодны тем, кто ищет компаньона с равнозначными материальными вложениями.

✓ Размер предоставляемого финансирования инвесторами от 200 тыс. до 800 млн. руб. от одного инвестора(группы). Возможности предоставления денег в долг кредитными организациями и частными лицами.
 
✓ Гарантируем конфиденциальность вашему проекту или идеи.
 
✓ Мы ищем инвестора под ваш проект БЕСПЛАТНО.
 
Если у вас реально выгодное предложение для инвестора, решение о сотрудничестве не займет и одного дня!
 
Просьба исчерпывающе предоставлять информацию по направлению бизнеса, территориальной привязке, размеру искомых инвестиций, срокам окупаемости и мотивации инвестора, а также оценке перспектив успешного осуществления проекта в случае полнообъемного финансирования.
 
Проекты оставляемые авторами в нашем офисе имеют приоритет по поиску инвестиций.
 
Email: support@investboard.info
Телефон: +7 (967) 432-50-70
Адрес: Санкт-Петербург, 17 линия В.О. дом 58


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