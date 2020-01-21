Отправлено Сегодня, 14:36

Кому необходима программа?

Манимейкерам разного рода

Владельцев реальных бизнесов (турагенства, автошколы, юр. фирмы, такси, хорека и так далее)

Раскрутчики Instagram (те, кто под ключ раскручивает странички Instagram)

Арбитражникам и тем, кто ищет заработок онлайн

Тем, кто хочет продавать саму рассылку в Вайбер

Приятные особенности рассылки в Viber:

Дешевые расходники. На 10-30 cообщений требуется всего от 3 до 8 рублей (одна активация).

Абсолютная легальность. Пользователи Viber перед установкой дают согласие на получение любых сообщений.

100% попадание. В отличие от SMS рассылки оплачиваются только ПОЛУЧЕННЫЕ сообщения

Отсылка картинок высокого разрешения. Картинки сохраняются на телефоне получателя как ваша визитка НАВСЕГДА

Объем сообщения до 1000 символов. Больше не нужно сокращать слова и стесняться в формулировках.

Кликабельные и подсвеченные номера телефона и ССЫЛКИ в сообщениях!

ВНИМАНИЕ! До конца января БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ с удаленной полной установкой за ОТЗЫВ.

Пишите по контактам

Приятные особенности Viber Sender Combine 2020:

Приятные особенности Viber Spamer Ultra:

(NEW!) Больше никакого гемора с ручной регистрацией каналов. Каналы можно купить у нас очень выгодно, хоть 100, хоть 10000 штук.

(NEW!) МНОГОПОТОЧНОСТЬ. Теперь вы можете полностью автоматизировать рассылку, зарядив софт множеством каналов и отправиться отдыхать.

(NEW!) Задержка между отправками сообщений, для защиты от антибан-систем.

Обновления и доработки - БЕСПЛАТНО. Разработчики всегда на связи.

Подробный мануал по работе с софтом. Сможет освоить даже БЛОНДИНКА.

Отчет о работе программы автоматически сохраняется в текстовой файл.

Чек номеров. Базу номеров можно проверить на наличие вайбера, чтобы отфильтровать только нужные телефоны.

Интерфейс на русском языке.

(NEW!) Чек на ПОСЛЕДНИЙ ОНЛАЙН. Отфильтруйте базу только на живых пользователей. Себестоиомтсь 0 руб!

(NEW!) Бонусом к программе прикладывается парсер телефонов из Instagram InstaParser PRO (6000р цена) и парсер ВК, а также фильтратор телефонных баз РФ по регионам и городам (12тр стоимость отдельно)

Цена. Стоимость одноаккаунтных аналогов на рынке 50-200 тыс рублей. Стоимость нашего софта Смотрите ниже.

У нас лучшая поддержка на рынке!

Более 4 лет на рынке

Конвертер базы в РФ формат +79... Великолепно упрощает работу при "кривой" исходной базе.

Что умеет программа?

(ТОП 2020 и НОУ-ХАУ) Рассылка ИНВАЙТОВ. До этого момента эта функция была в "привате". Только единицы занимались такой рассылкой. Теперь можете и вы. Приглашайте пользователей в сообщество (в реальное или просто прокладку). Такая рассылка многократно более выгодна, чем рассылка в личные сообщения. Закажите пробный объем и офигеете.

Работать в МНОГОПОТОЧНОМ режиме, для полной автоматизации и без банов. В одно окно запускать программу или в 20 окон? Решаете только вы и мощность вашего компьютера. Цена на программу от этого не увеличится.

Поддержка Прокси. Мобильные, с авторизацией и любые другие.

Рассылать текстовые сообщения до 1000 символов по заданному списку номеров телефонов.

Отсылать фотографию высокого качества. Можно слать как фото отдельно, так и вместе с текстом. Также можно слать видео и делать дозвоны

Проверять базу телефонных номеров на наличие Viber. (!) В том числе на дату последнего онлайна.

Изменять время задержки между: отсылкой сообщений, между набираемыми символами сообщений и др.

Изменять время задержки между отправками сообщений.

И, наконец, регистрировать аккаунты, пользуясь api аж 16 сервисов активаций.

Если вы не захотите регистрировать аккаунты самостоятально, у нас всегда в продаже десятки тысяч аккаунтов в наличии, уже готовых к работе.

(!) Не забывайте, что бонусом к программе вы получите все необходимые инструменты и инструкции для сбора отличных баз для рассылки.

Цены:

Пакет Viber Sender Combine 2020 BUSINESS. $420 одна лицензия. Далее продление по $80 в месяц. Бонусы: Phone Region Filter на 12 мес (отдельно стоит $200, софт для фильтрации баз по регионам и операторам РФ), Viber Mega Filter (отдельно стоит $150, быстро чекает базы на наличие вайбера и генерирует новые), InstaParser PRO (отдельно стоит $100, собирает телефоны и номера из Instagram), VK Group Sender (отдельно стоит $150, рассылка в лички сообществ ВК по цене пыли)

Пакет Viber Sender Combine 2020 start. $190 на один месяц комбайн по рассылке, регистрации и инвайтам. Многопоточный режим (1-20 копий потоков одновременно)

Обновы бесплатно по запросу.

Видео о софте

Один из отзывов

Напишите нам сейчас:

Телефон (whatsapp/viber) +79600837247

skype: k.bystr

ВНИМАНИЕ! До конца января БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ с удаленной полной установкой за ОТЗЫВ.

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