Новости экономики и инвестиций за первую половину января

Отправлено Сегодня, 13:16

Подборка новостей в мире экономики и инвестирования за первую половину января 2020-го года. Куда стоит инвестировать, какие есть возможные риски и каких сфер стоит избегать в построении планов на этот месяц и год. Читайте, узнавайте больше и приумножайте свои деньги на грамотном инвестировании.

Замедление мирового экономического роста

Предвестник системного риска, который коснется каждого. В 2020 году мировая экономика замедлится на рекордный коэффициент для 21-го века. Прогнозируемый рост – 3,4%. Как ни странно, но на фоне подобного спада ожидается рост числа рабочих мест. О прогнозе спада заявило консалтинговое агентство PwC.

При этом, несмотря на подобный спад, PwC прогнозируют неравномерный рост рабочих мест. Прогнозируемый рост рабочих мест в странах «Большой семерки» достигнет 2 млн. При этом рост рабочих мест в странах с развивающейся экономикой достигнет уровня в 8 млн вакансий.

Глобальная угроза

Мы достигли вполне ясного понимания, что находимся на пороге глобального экономического спада. Важно донести серьезность данного состояния до ума людей. На текущей скорости экономического и технологического развития, даже замедление, не говоря уже об откате, рискует повлечь обострение кризиса в сфере товаров.

Из интервью старшего экономиста PwC Баррет Купелян.

Стоит держать в голове и коэффициент роста численности населения. На текущий момент, человечество достигло потолка в 7,7 млрд человек Прирост ожидается на территории таких государств, как Китай, Индия и страны Африки к югу от Сахары. Также ожидается старение человечества в целом, так как уже на планете живет 1 млрд людей за 60.

Позиция МВФ

Покупательная способность всех людей на планете вырастет в среднем на 3,4%, при том, что классический рост за период XXI века держался на отметке в 3,8%. Звеном, которое возьмет на себя основную нагрузку станет мировая цепь поставок и товаров. На этом фоне будет страдать вся мировая экономическая интеграция. Положительные изменения касаются, как ни странно, сферы услуг. Предельный рост этой сферы ожидается на уровне 7 трлн долларов. Передовые страны, привлекающие средства – США и Великобритания. Таким образом, рекомендуем обращать внимание на инвестиционные проекты, деятельность которых регулируется юридической базой именно этих государств.

МВФ говорит о росте мировой экономики на 3%. Насколько это плохо? Такой показатель был зафиксирован в период мирового кризиса 2008–2009. Единственная страховка от подобного спада –развивающиеся рынки Латинской Америки и Дальнего Востока.

Рост цен на нефть

Всё началось с того, как США убили генерала Касема Сулеймани. Обострение конфликта между США и Ираном стали фундаментальной причиной роста цены на нефть, что подорожала на 3%. Баррель под маркой Brent вышел за отметку в 70$ в торгах на Лондонской бирже. Это рекорд за период с весны прошлого года.

Причины роста

Причиной роста стал конфликт и возможная угроза Третьей Мировой. Тегеран косвенно указал на возможность перекрыт Ормузский пролив. Возможность для этого заключается в полном контроле государством северного берега пролива. Это водное соединение обеспечивало транспортировку 21% от всего объема нефти, которая торгуется на мировом рынке. Слух о возможности ликвидации этого торгового пути поднял отметку цен до новой вершины.

Конечно, ситуация выглядит «громко», остро и накаляется в мировых СМИ. Однако, это не первый случай обострения конфликта с участием США, который повлиял на изменение цен на нефть. В частности, введение санкций против Ирана в 2018-том году привело к росту цен, однако конфликт был быстро исчерпан. Да, цена взлетела, но продержалась на пике недолго.

Ясно одно, взлет цен на нефть в преддверии выборов – играет против Дональда Трампа. Последует ли эскалация конфликта – пока неясно.

Вторая сторона конфликта

На счет Ирана – тоже все не совсем однозначно. Да, государство может перекрыть основной маршрут и урезать поставки. Но таким образом оно навредит не только США, но и своим соседям. Причем непонятно, кому больше. Обострение конфликта с соседями куда более опасно, чем с далеким, хоть и могущественным противником. Более того, у государств-соседей есть свои маршруты поставок. Говорить о полной изоляции рынка нефти от 21% её мирового притока – рано. Вполне вероятно, что перекрытый пролив изолирует Иран, лишив поддержки региональных государств.

Если мы говорим о перекрытии пролива Ормуз – то это классический и даже привычный вариант для угроз со стороны Ирана при любом военном обострении. Воплощение этого варианта – маловероятно. Самый вероятный вариант развития событий – тактика мелких ударов, в виде захвата судов и единичных атак на союзников США в регионе.

Эксперт Института Ближнего Востока Татьяна Шмелева.

Регулятором цен на нефть, в данном случае, стала Саудовская Аравия – союзник США. Государство добровольно сократило сверхдобычу нефти, урезав поставки на 400 000 баррелей/сутки. Таким образом, если Тегеран перекроет торговый путь, Саудовской Аравии будет достаточно возобновить добычу, тем самым уравновесив ценовую политику.

Проценты в России

2020-тый год только начался, но уже готов прогноз на его завершение в секторе потребительской экономики. Суть в снижении ставки по самым надежным секторам экономики. Текущая кредитная политика создала условия, в рамках которых ставка по кредитам упадет до среднего показателя в 12,6%. При этом ставка по депозитам достигнет уровня 4,8%. Плата по ипотечным кредитам будет колебаться в пределах 8,4%.

Что несет в себе ключевая ставка

Все упирается в спад инфляции, который должен обогнать существующие ожидания. Экономика России характерна для развивающейся страны, а значит развитие будет, что следует из текста выше. При выходе за пределы инфляции, процентная ставка банков снизится сразу на 50 пунктов, достигнув рекордного показателя в 5,75%. При этом, экономикой продолжают регулировать течения спроса и предложения. В частности, конец 2019-го года ознаменовался ростом спроса граждан на товары и продукты, что повлекло за собой рост цен. Если же рост инфляции ускорится, то размер ключевой ставки будет рассчитываться от уровня в 6%.

Если говорить об ожиданиях экспертов, то треть ориентируется на показатели еще ниже. По их субъективному мнению, ставка опустится еще ниже, до уровня в 5,5%. Речь идет о спаде только в условиях создания благоприятного макроэкономического и внешнеполитического климата для России. Если говорить о факторах, которые влияют на экономику России, то именно внешнее влияние определит политику Центрального Банка. Впрочем, когда было иначе?

Заметим, что на конец 2020-го года ожидается мировой кризис, вызванный торможением роста экономики. В связи с этим, ЦБ начнет педалировать политику повышения ключевой ставки. Помимо спада мировой продуктно-ориентированной экономики, также присутствует неэффективное стимулирование экономики уже развитых стран.

На фоне предстоящих выборов в США вполне может резко упасть соотношение между долларом и другими национальными валютами. По словам аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского, на фоне кризиса, выборов и движений курсов начнется планомерный рост цен, на который ожидаемо отреагирует ЦБ, подняв ключевую ставку. В противном случае, рубль ожидает сильная инфляция.

Прогноз главного экономиста Совкомбанка Кирилла Соколова более консервативен и ограничивается только первым кварталом 2020-го года. На этот период основная ставка упадет до 6%, достигнув нижней границы нейтрального диапазона. После такого спада регулятор возьмёт паузу. Всё, что будет происходить дальше зависит только от внешних мировых условий.

Аналитик из «Финама» Алексей Коренев более оптимистичен в прогнозах 2020. С его точки зрения шанс на то, что цена на нефть снизится, против России введут санкции, рубль ослабнет, а экономика затормозит – маловероятен. При самом негативном стечении обстоятельств, с точки зрения аналитика, ЦБ просто вернется к уровню в 6,5–6,75% на конец 2020 года.

Позиция главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича не отличается оптимизмом. С его точки зрения, выход на 5,5% возможен при росте общих рынков, доминировании рисков инфляции, но без потерь рабочих мест, при этом при постоянном монетарном вливании в экономический рост. Вероятность того, что одна из этих сфер окажется неустойчивой – достаточно велик.

Ипотека

В мае 2019-го года президент поставил цель на достижение процентом по ипотечным кредитам уровня в 8% на конец 2024 года. Мы уже наблюдали, как спад ключевой ставки приводил к спаду процентов по ипотеке. В частности, в 2019 году не раз снижались проценты. На сегодня, средняя ставка по ипотечным кредитам – 9,4%. Минимальный порог вхождения доступен от – 8,9%.

На декабрь 2019 правление Банка России предложило учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) при одобрении ипотеки. Это произойдет не ранее, чем с 1 июля 2020 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает на 2020 год рост сектора кредитования ипотек. Уровень роста будет колебаться в пределах 10–14%. Если крупнейшие банки будут готовы лабильно применять капиталы, это станет главным условием для выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом.

Депозиты и кредиты

Зарабатывать на депозитах теперь всё труднее. Если вы инвестируете в национальную валюту, то потолком прибыли от такого пассивного дохода будет показатель в 5,75%. И это при самом положительном варианте стечения обстоятельств. Ожидаемый показатель замрет в пределах 4,8%, и, для сравнения, текущая ставка по депозитам плавает в пределах 6%.

К сожалению, ставка по депозитам не регулируется внешними условиями, такими как межбанковская конкуренция, розничный рынок и прочими финансовыми механизмами, только ориентация на ключевую ставку ЦБ, и больше ничего.

Среднегодовая ставка по кредитам в рублях на 2020-м замрет на границе 12,6%. Розничные займы, вероятнее всего, останутся при своих процентах. Это связано с достаточно агрессивными требованиями ЦБ. Таким образом, если Вы берете кредит, готовьтесь платить 15–15,3% годовых.

Источник: https://trustcryptoblog.wordpress.com/