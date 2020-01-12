Внимание, налоговый агент!

Отправлено Вчера, 20:17

Как правило, налог на прибыль уплачивает тот, кто непосредственно прибыль получает – то есть поставщик товаров, работ или услуг. Однако в случаях, в которых покупатель признается налоговым агентом, происходит обратное – обязанность по уплате налога на прибыль берет на себя покупатель.

Также как и возникновение обязанностей налогового агента по НДС, возникновение у индивидуального предпринимателя обязанностей налогового агента по налогу на прибыль не обусловлено наличием у него статуса плательщика данного налога. Поэтому налоговыми агентами по налогу на прибыль признаются в том числе и лица, не являющиеся плательщиками налога на прибыль.

С 1 января 2020 года индивидуальные предприниматели признаются налоговыми агентами по налогу на прибыль с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации. Ранее, если иностранная организация, не ведущая деятельность в России, получала здесь доход, налог на прибыль за неё уплачивала выплачивающая этот доход российская организация или иностранная организация, имеющая постоянное представительство.

Теперь же к списку налоговых агентов по налогу на прибыль организаций для иностранных компаний добавились индивидуальные предприниматели. При выплате иностранной организации дохода, полученного в РФ, индивидуальный предприниматель обязан исчислить, удержать и уплатить налог на прибыль, а также предоставить в налоговый орган информацию о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах.



