Новая песня Бориса Гребенщикова

Отправлено Вчера, 19:52



Борис Гребенщиков в канун Нового Года выпустил новый клип, разместив его на Ютубе.

И сразу понеслось - "это песня про Путина", "это песня про Рашку" и т.д. и т.п.



Друзья мои, не слушайте дебилов-либероидов и не думайте, вместе с этими убогими умом дегенератами, что песня, якобы, о Путине и/или России.

Напомню, что "Вавилон" в творчестве Гребенщикова - ВСЕГДА - использовался именно и исключительно в контексте растафарианства.

Так вот, Вавилон в религии растафари – это абстрактное понятие, символизирующее индустриальный мир, полный пороков, лжи и корысти...



Здесь я мог бы заявить, что в настоящее время ярким примером этого является Пиндостан (США), но не стану уподобляться малолетним безмозглым дегенератам Навального и не заявлю этого!

А скажу я вот что: вспомните первую песню БГ о Вавилоне - "Вавилон" (1981 год, альбом "Электричество").

Там Вавилон - это образ некоего "умершего города". Речь там шла - о бездушии и о безвкусице в искусстве, творчестве, музыке...



В "Пошёл вон Вавилон" речь идет ровно о том же!

"Машина на собачьем ходу" в песне - это живая музыка. Это акустика, а не синтезатор.

А привлечение в клип именно синтезатора - это не переворот в искусстве или мировоззрении БГ, а демонстративный показ того, как выглядит и как играется музыка "Вавилона".



Песня - о непозволительности бездушия, о конъюнктурщине и о халтуре во всём...

И никакой политики, друзья. Никакой политики!..



