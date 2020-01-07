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Новая песня Бориса Гребенщикова

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 19:52

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 19:52

 

      
Борис Гребенщиков в канун Нового Года выпустил новый клип, разместив его на Ютубе.
И сразу понеслось - "это песня про Путина", "это песня про Рашку" и т.д. и т.п.
      
Друзья мои, не слушайте дебилов-либероидов и не думайте, вместе с этими убогими умом дегенератами, что песня, якобы, о Путине и/или России.
Напомню, что "Вавилон" в творчестве Гребенщикова - ВСЕГДА - использовался именно и исключительно в контексте растафарианства
Так вот, Вавилон в религии растафари – это абстрактное понятие, символизирующее индустриальный мир, полный пороков, лжи и корысти...
       
Здесь я мог бы заявить, что в настоящее время ярким примером этого является Пиндостан (США), но не стану уподобляться малолетним безмозглым дегенератам Навального и не заявлю этого!
А скажу я вот что: вспомните первую песню БГ о Вавилоне - "Вавилон" (1981 год, альбом "Электричество").
Там Вавилон - это образ некоего "умершего города". Речь там шла - о бездушии и о безвкусице в искусстве, творчестве, музыке... 
       
В "Пошёл вон Вавилон" речь идет ровно о том же! 
"Машина на собачьем ходу" в песне - это живая музыка. Это акустика, а не синтезатор. 
А привлечение в клип именно синтезатора - это не переворот в искусстве или мировоззрении БГ, а демонстративный показ того, как выглядит и как играется музыка "Вавилона". 
       
Песня - о непозволительности бездушия, о конъюнктурщине и о халтуре во всём...
И никакой политики, друзья. Никакой политики!..
      
         


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#2 .:Алексей:.

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 20:27

Анатолий, я слежу за вами

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