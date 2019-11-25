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Ищу коллаборацию / партнера в инфобиз по обучению бизнес тематике.

Автор темы Supergavr17, Сегодня, 14:37

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#1 Supergavr17

Supergavr17

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Отправлено Сегодня, 14:37

Приветствую ! Меня зовут Александр. Я занимаюсь инфобизнесом в тематике "Оптовый бизнес"

 

Сам я практик, который 4 года занимается этим направлением бизнеса. Работаю руководителем в компании по экспорту зерна и одновременно веду бизнес по продаже фруктов оптом с партнером.

 

Так же веду обучение по этой тематике. Веду только блог в телеграмм @opt_baron, оттуда идет и весь траффик. Меня нет пока что в ВК, там планирую работать в следующем году. 

 

На данный момент веду тренинг, куда собрал 23 человека в группу. Используя только телеграмм.

Окупаемость средств составляет чуть более 200%

 

При вложенных 95.000 рублей заработал чистыми 210.000 рублей. Чисто с первой попытки.

 

О чем тренинг ? 

- Как искать поставщиков в оптовой тематике 

- Как анализировать ниши 

- Как привлекать бесплатный и платный траффик в оптовом бизнесе

- Как грамотно продавать в оптовом бизнесе

- Как зарабатывать в оптовом бизнесе без вложений

- Как грамотно делать логистику

- и многое другое 

 

 

Ищу коллабарацию с другими тренерами.

 

Например тематика тендеры, торги по банкротсву или любая другая бизнес тематика.

4 из 23 участников занимаются тендерами и проходят тренинг по опту, чтобы расширить свои знания. 

 

Если у вас есть какая то площадка, аудитория по смежной бизнес тематики, то готов поработать на паритетных условиях. 

 

По такой схеме я уже работал с этим человеком https://superopt2.ru/

Мы с ним делали совместный тренинг. Тогда я вел тренинг по торговле зерном.

На тренинге было 15 человек.

 

Готов предоставить доказательства. 

 

Если есть какие то другие предложения, то пишите, рассмотрю. 

Предложения по настройке таргета, упаковке и тд сразу кину в ЧС без рассмотрения.

Только партнерские предложения 

 

opt.baron@yandex.ru - Почта

 8 909 370 95 97 - WhatsUp 

@alekris88 - Телеграмм

 

Спасибо за внимание ! 


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