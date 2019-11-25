Ищу коллаборацию / партнера в инфобиз по обучению бизнес тематике.

Приветствую ! Меня зовут Александр. Я занимаюсь инфобизнесом в тематике "Оптовый бизнес"
Сам я практик, который 4 года занимается этим направлением бизнеса. Работаю руководителем в компании по экспорту зерна и одновременно веду бизнес по продаже фруктов оптом с партнером.
Так же веду обучение по этой тематике. Веду только блог в телеграмм @opt_baron, оттуда идет и весь траффик. Меня нет пока что в ВК, там планирую работать в следующем году.
На данный момент веду тренинг, куда собрал 23 человека в группу. Используя только телеграмм.
Окупаемость средств составляет чуть более 200%
При вложенных 95.000 рублей заработал чистыми 210.000 рублей. Чисто с первой попытки.
О чем тренинг ?
- Как искать поставщиков в оптовой тематике
- Как анализировать ниши
- Как привлекать бесплатный и платный траффик в оптовом бизнесе
- Как грамотно продавать в оптовом бизнесе
- Как зарабатывать в оптовом бизнесе без вложений
- Как грамотно делать логистику
- и многое другое
Ищу коллабарацию с другими тренерами.
Например тематика тендеры, торги по банкротсву или любая другая бизнес тематика.
4 из 23 участников занимаются тендерами и проходят тренинг по опту, чтобы расширить свои знания.
Если у вас есть какая то площадка, аудитория по смежной бизнес тематики, то готов поработать на паритетных условиях.
По такой схеме я уже работал с этим человеком https://superopt2.ru/
Мы с ним делали совместный тренинг. Тогда я вел тренинг по торговле зерном.
На тренинге было 15 человек.
Готов предоставить доказательства.
Если есть какие то другие предложения, то пишите, рассмотрю.
Предложения по настройке таргета, упаковке и тд сразу кину в ЧС без рассмотрения.
Только партнерские предложения
opt.baron@yandex.ru - Почта
8 909 370 95 97 - WhatsUp
@alekris88 - Телеграмм
Спасибо за внимание !