Как написать крутое коммерческое предложение.

Отправлено Сегодня, 17:21

Коммерческое предложение - это письмо, которое предлагает совершить сделку. Часто коммерческие

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﻿предложения используются в B2B (бизнес для бизнеса). Но сейчас не об этом, давайте поговорим же о том, как сделать так, что ваше предложение имело огненную отдачу в виде клиентов?





Вступление не должно быть больше 2-3 строчек. Вообще здесь нет никаких заголовков, так что наша основная задача - не потерять интерес читателя в самом начала.



Во вступлении вы можете поздороваться и представиться. Или показать сразу проблему клиента и почему вы захотели её решить. Дело за вами.



То от чего невозможно отказаться лучше вставлять практически сразу! Если вы компания по продажам окон, то скажите, что готовы произвести бесплатную установку и проверку.



Многие отказываются давать или делать что-то бесплатно и терпят фиаско!



Выгоды

А почему клиент собственно должен к вам обратиться? дайте 2-4 причины и тогда +10% к вашей удачи)



Выгоды нужно давать стоящие, если вы дадите выгоду, которая не заинтересует вашего потенциального клиента - попрощайтесь с ним.



Преподнесите цену в самом конце, когда вы уже надавили на боли вашего клиента и сказали, что благодаря вам он излечит все свои травмы.



Цену можно преподносить сразу после выгод.



Без них просто никуда) Вы написали классное коммерческое предложение, всё в нём хорошо, отослали его, но не оставили ни одного контакта. Вот это провал. Оставьте как минимум 2-3 способа связи с вами в самом конце или в начале. А луче и там и там.







Это основные вещи, которые должны присутствовать в вашем коммерческом предложении. Конечно, вам не следует лить воду. Всё должно быть по делу. Ведь если вы выпустите предложение на 10 страниц - его никто не прочтёт.

