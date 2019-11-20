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Как написать крутое коммерческое предложение.

Автор темы Сергей Старинов, Сегодня, 17:21

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#1 Сергей Старинов

Сергей Старинов

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Отправлено Сегодня, 17:21

Коммерческое предложение - это письмо, которое предлагает совершить сделку. Часто коммерческие 
﻿
﻿предложения используются в B2B (бизнес для бизнеса). Но сейчас не об этом, давайте поговорим же о том, как сделать так, что ваше предложение имело огненную отдачу в виде клиентов?

 

Создаём вступление

Вступление не должно быть больше 2-3 строчек. Вообще здесь нет никаких заголовков, так что наша основная задача - не потерять интерес читателя в самом начала. 

Во вступлении вы можете поздороваться и представиться. Или показать сразу проблему клиента и почему вы захотели её решить. Дело за вами.
 

Оффер

То от чего невозможно отказаться лучше вставлять практически сразу! Если вы компания по продажам окон, то скажите, что готовы произвести бесплатную установку и проверку.

Многие отказываются давать или делать что-то бесплатно и терпят фиаско! 

Выгоды
А почему клиент собственно должен к вам обратиться? дайте 2-4 причины и тогда +10% к вашей удачи) 

Выгоды нужно давать стоящие, если вы дадите выгоду, которая не заинтересует вашего потенциального клиента - попрощайтесь с ним. 
 

Цена

Преподнесите цену в самом конце, когда вы уже надавили на боли вашего клиента и сказали, что благодаря вам он излечит все свои травмы.

Цену можно преподносить сразу после выгод.
 

Контакты

Без них просто никуда) Вы написали классное коммерческое предложение, всё в нём хорошо, отослали его, но не оставили ни одного контакта. Вот это провал. Оставьте как минимум 2-3 способа связи с вами в самом конце или в начале. А луче и там и там.



Это основные вещи, которые должны присутствовать в вашем коммерческом предложении. Конечно, вам не следует лить воду. Всё должно быть по делу. Ведь если вы выпустите предложение на 10 страниц - его никто не прочтёт. 
 

 

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