Дедлайны в текстах

Дедлайны в ваших текстах - прекрасный способ заставить купить товар или услугу!
Давайте разберём как правильно преподносить эти самые дедлайны и какие ошибки вы можете совершить.
"До 12 Апреля вы можете приобрести этот товар со сумасшедшей скидкой в 85%"
или
"Позвоните нам до 22:00 и вы получите вторую пару носков в подарок!"
Дата и время заставляет людей реагировать быстрей на ваш товар. И тут многие могут совершить ошибку.
Возьмём первый пример про скидку. Дело не в том, что вы не дадите скидку, дело в том, что вы можете дать скидку уже и 13 Апреля. И тут клиент поймёт, что он может не напрягаться и доверие к вам упадёт.
Укажите причину
Например у вас есть товар, который вы хотите продать первым 20-ти дозвонившимся по скидке в 60%.
Люди могут подумать, а почему вы даёте такую крутую скидку? И могут засомневаться в качестве продукции.
И тут вы сразу выставляете свою причину. Мол, у нас этот товар уже на исходе, и как раз завозят новые утюги. Так вы не потеряете своё доверие и быстро распродадите оставшийся товар!