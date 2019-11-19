Дедлайны в текстах

Отправлено Сегодня, 14:27

Дедлайны в ваших текстах - прекрасный способ заставить купить товар или услугу!

﻿

Давайте разберём как правильно преподносить эти самые дедлайны и какие ошибки вы можете совершить.



"До 12 Апреля вы можете приобрести этот товар со сумасшедшей скидкой в 85%"

﻿ или



"Позвоните нам до 22:00 и вы получите вторую пару носков в подарок!"

﻿ Дата и время заставляет людей реагировать быстрей на ваш товар. И тут многие могут совершить ошибку.



Возьмём первый пример про скидку. Дело не в том, что вы не дадите скидку, дело в том, что вы можете дать скидку уже и 13 Апреля. И тут клиент поймёт, что он может не напрягаться и доверие к вам упадёт.

Например у вас есть товар, который вы хотите продать первым 20-ти дозвонившимся по скидке в 60%.



Люди могут подумать, а почему вы даёте такую крутую скидку? И могут засомневаться в качестве продукции.



И тут вы сразу выставляете свою причину. Мол, у нас этот товар уже на исходе, и как раз завозят новые утюги. Так вы не потеряете своё доверие и быстро распродадите оставшийся товар!