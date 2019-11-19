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Инвестиции в дебиторские задолженности. Дисконт 80-90 %.

Автор темы Nickols, Сегодня, 07:41

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#1 Nickols

Nickols

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Отправлено Сегодня, 07:41

Купим для вас с торгов по банкротству право требования долга (дебиторские задолженности). Дисконт 80-90 %.

 

Предложение не ограничено исключительно лотами с дебиторской задолженностью. Можем подобрать и выкупить и другое
 имущество с дисконтом 30-70 %: 
 
Вариант 1. Не требующее осмотра, например, векселя, акции, облигации, доли в ООО, инвестиционные паи, а также 
земельные участки, в некоторых случаях и квартиры. 
Вариант 2. Требующее осмотра: спецтехника, оборудование, коммерческая недвижимость, дома и т.п 
Работаем по агентскому договору.
 
Договор купли-продажи подписывается между вами и представителем государства - арбитражным управляющим.
 
Подробности на http://torgi.market/

 


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