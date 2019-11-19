Инвестиции в дебиторские задолженности. Дисконт 80-90 %.

Купим для вас с торгов по банкротству право требования долга (дебиторские задолженности). Дисконт 80-90 %.
Предложение не ограничено исключительно лотами с дебиторской задолженностью. Можем подобрать и выкупить и другое
имущество с дисконтом 30-70 %:
Вариант 1. Не требующее осмотра, например, векселя, акции, облигации, доли в ООО, инвестиционные паи, а также
земельные участки, в некоторых случаях и квартиры.
Вариант 2. Требующее осмотра: спецтехника, оборудование, коммерческая недвижимость, дома и т.п
Работаем по агентскому договору.
Договор купли-продажи подписывается между вами и представителем государства - арбитражным управляющим.
Подробности на http://torgi.market/