Инвестиции в дебиторские задолженности. Дисконт 80-90 %.

Отправлено Сегодня, 07:41

Купим для вас с торгов по банкротству право требования долга (дебиторские задолженности). Дисконт 80-90 %.

Предложение не ограничено исключительно лотами с дебиторской задолженностью. Можем подобрать и выкупить и другое

имущество с дисконтом 30-70 %:

Вариант 1. Не требующее осмотра, например, векселя, акции, облигации, доли в ООО, инвестиционные паи, а также

земельные участки, в некоторых случаях и квартиры.

Вариант 2. Требующее осмотра: спецтехника, оборудование, коммерческая недвижимость, дома и т.п

Работаем по агентскому договору.

Договор купли-продажи подписывается между вами и представителем государства - арбитражным управляющим.