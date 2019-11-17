Давайте бонусы в текстах! И тогда ваши продажи пойдут вверх!

Отправлено Вчера, 16:54

Здравствуйте! Давать бонусы в продающих текстах и в sales latter - это замечательный способ стимулировать клиента к покупке! И давайте разберём кое-какие основные правила и моменты, связанные с бонусами.

Соотношение цены

Это главное правило, которое вы должны соблюдать! Хотя оно и очевидно. Ваш товар должен с лихвой покрывать затраты на бонусы. Если вы продаёте кроссовки не надо толкать бонусом куртку. Бонусом к кроссовкам могут пойти пара носков.



Покупка товара из-за бонуса

Например, вы предлагаете к какому-то курсу по вокалу - интервью со знаменитой вокалисткой.



Вы не должны расстраиваться, что ваш товар купили ради бонуса. Это должно порадовать вас! Ведь вы смогли написать замечательный оффер! Ваша основная цель - заработать деньги. Так что всё нормально.



Бонус не обязательно связан с товаром

Многие авторы считают, что если они продают, скажем, всю туже обувь, то бонусом можно выдать коврик для неё или губку. Но! Ваш бонус не обязательно должен быть связан с товаром. Продавайте бумагу для принтера и давайте в подарок коробку конфет!



Отличный примером для бонуса может быть скидка на следующий заказ или подарок такого же товара. Допустим:



"Купите 2 пары обуви и получите 3-ю в подарок! "

Сообщение отредактировал Сергей Старинов: Вчера, 16:55