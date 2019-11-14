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Топ 5 самых популярных способов написать заголовок.

Автор темы Сергей Старинов, Сегодня, 10:45

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#1 Сергей Старинов

Сергей Старинов

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Отправлено Сегодня, 10:45

Я думаю, что мы можем начинать без промедления.

Способ 1. Использовать числа. 

Это то, что я использовал в названии данной статьи. Числа легко усваиваются в нашей голове и мы видим конкретику. Топ 5, 12 успешных секретов и прочее. 

Цифры рекомендуют использовать такие авторы, как: Андрей Парабеллум, Джозеф Шугерман. А на их опыт можно положиться! 
 

Способ 2. Проблема-решение. :ohmy: 

Иногда используют ещё 1 пункт, так называемое усугубление проблемы. Ну и куда же мы без примеров. 
 

"Вам надоело каждый день чувствовать сонливость и головную боль? При это вы уже не так эффективны как раньше... У нас есть убойное решение этой проблемы!"

﻿ Мы видим суть проблемы, мы её усугубляем и даём решение. В данном случае решением будет прочесть статью. 
 

Способ 3. Поставить в тупик.

Один из самых неординарных способов привлечь внимание. Например, заголовок: 
 

"Розовый слон, это вам не летающий крокодил"

﻿ Читатель не понимает о чём идёт речь и может зайти просто ради интереса, а дальше дело за вами.  :ph34r: 
 

Способ 4. Дать причину. 
"Если вы потратите на эту статью 5 минут, то больше никогда не будете совершать ошибки в отношениях! "

﻿ Ну или что-то типа:
 

"3 причины никогда не летать в самолётах!"

﻿ 

 

Способ 5. Персонализированный.  :laugh: 

Отлично подойдёт, если у вас e-mail рассылка. Этот способ гарантированно повышает конверсию. Обязательно попробуйте! 

Ну да-да, пример: 
 

"Добрый день, Галина Ивановна! Мы выпустили новую коллекцию специально для вас! "
﻿
﻿
﻿Используете ли вы какие-либо виды из этих заголовков? Или у вас есть свои заготовки? 

 


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