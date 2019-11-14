Топ 5 самых популярных способов написать заголовок.

Отправлено Сегодня, 10:45

Я думаю, что мы можем начинать без промедления.

Это то, что я использовал в названии данной статьи. Числа легко усваиваются в нашей голове и мы видим конкретику. Топ 5, 12 успешных секретов и прочее.



Цифры рекомендуют использовать такие авторы, как: Андрей Парабеллум, Джозеф Шугерман. А на их опыт можно положиться!



Иногда используют ещё 1 пункт, так называемое усугубление проблемы. Ну и куда же мы без примеров.



"Вам надоело каждый день чувствовать сонливость и головную боль? При это вы уже не так эффективны как раньше... У нас есть убойное решение этой проблемы!"

﻿ Мы видим суть проблемы, мы её усугубляем и даём решение. В данном случае решением будет прочесть статью.



Один из самых неординарных способов привлечь внимание. Например, заголовок:



"Розовый слон, это вам не летающий крокодил"

﻿ Читатель не понимает о чём идёт речь и может зайти просто ради интереса, а дальше дело за вами.



"Если вы потратите на эту статью 5 минут, то больше никогда не будете совершать ошибки в отношениях! "

﻿ Ну или что-то типа:



"3 причины никогда не летать в самолётах!"

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Отлично подойдёт, если у вас e-mail рассылка. Этот способ гарантированно повышает конверсию. Обязательно попробуйте!



Ну да-да, пример:



"Добрый день, Галина Ивановна! Мы выпустили новую коллекцию специально для вас! "

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﻿Используете ли вы какие-либо виды из этих заголовков? Или у вас есть свои заготовки?