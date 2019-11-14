Топ 5 самых популярных способов написать заголовок.

Я думаю, что мы можем начинать без промедления.Способ 1. Использовать числа.
Это то, что я использовал в названии данной статьи. Числа легко усваиваются в нашей голове и мы видим конкретику. Топ 5, 12 успешных секретов и прочее.
Цифры рекомендуют использовать такие авторы, как: Андрей Парабеллум, Джозеф Шугерман. А на их опыт можно положиться!
Иногда используют ещё 1 пункт, так называемое усугубление проблемы. Ну и куда же мы без примеров.
"Вам надоело каждый день чувствовать сонливость и головную боль? При это вы уже не так эффективны как раньше... У нас есть убойное решение этой проблемы!"
Мы видим суть проблемы, мы её усугубляем и даём решение. В данном случае решением будет прочесть статью.
Один из самых неординарных способов привлечь внимание. Например, заголовок:
"Розовый слон, это вам не летающий крокодил"
Читатель не понимает о чём идёт речь и может зайти просто ради интереса, а дальше дело за вами.
"Если вы потратите на эту статью 5 минут, то больше никогда не будете совершать ошибки в отношениях! "
Ну или что-то типа:
"3 причины никогда не летать в самолётах!"
Отлично подойдёт, если у вас e-mail рассылка. Этот способ гарантированно повышает конверсию. Обязательно попробуйте!
Ну да-да, пример:
"Добрый день, Галина Ивановна! Мы выпустили новую коллекцию специально для вас! "
Используете ли вы какие-либо виды из этих заголовков? Или у вас есть свои заготовки?