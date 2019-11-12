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Где найти работу копирайтеру, если на биржах не везёт?

Автор темы Сергей Старинов, Сегодня, 10:36

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Сообщений в теме: 2

#1 Сергей Старинов

Сергей Старинов

    Ученик

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  • 18 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 10:36

Добрый день! Вы когда-нибудь работали на этих биржах контента или фриланса? Ну если вы читаете это, то я уверен, что да. Иногда на этих сайтах предлагают довольно крутые заказы, которые так и хочется оторвать. 

Но очень часто бывает, что эти заказы уходят более опытным работникам. Именно по этой причине я хочу познакомить вас с отличным способом поиска клиентов. А именно доски объявлений и сайты по поиску работы.
 

Доски объявлений

Их просто огромное количество, вы можете вбить в поиске запрос по этим словам и найдёте сотни сайтов. 


О чём же там писать?
 

  • какие услуги вы предлагаете;
  • цена на эти услуги;
  • время за которое вы работает; 

На каждом сайте своё, но эти 3 пункта основные. 
 

Поиск работы

Эти площадки ничем принципиально не отличаются, но конечно же, есть парочка моментов.

Во-первых, вам придётся выкладывать своё портфолио (всё по желанию, но лучше выложить).

Во-вторых, необходимо будет создать резюме.


Вот и всё. Эти способы стабильно могут приносить вам новых клиентов, причём это пассивный поиск, а значит поработать придётся лишь однажды. Затем заказы будут приходить к вам сами. 

 


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#2 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

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  • 7 147 сообщений
4 255
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 11:55

Еще можно у мусоропровода повесить объявление в каждом подъезде в городе.
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#3 Stoun30

Stoun30

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 1 027 сообщений
88
Очень хороший

Отправлено Сегодня, 13:49

ага) как раз там ищут копирайтеров) обычно пробуют или на биржах или на форумах, в том числе тематических


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