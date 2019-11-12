Где найти работу копирайтеру, если на биржах не везёт?

Добрый день! Вы когда-нибудь работали на этих биржах контента или фриланса? Ну если вы читаете это, то я уверен, что да. Иногда на этих сайтах предлагают довольно крутые заказы, которые так и хочется оторвать.
Но очень часто бывает, что эти заказы уходят более опытным работникам. Именно по этой причине я хочу познакомить вас с отличным способом поиска клиентов. А именно доски объявлений и сайты по поиску работы.
Их просто огромное количество, вы можете вбить в поиске запрос по этим словам и найдёте сотни сайтов.
О чём же там писать?
- какие услуги вы предлагаете;
- цена на эти услуги;
- время за которое вы работает;
На каждом сайте своё, но эти 3 пункта основные.
Эти площадки ничем принципиально не отличаются, но конечно же, есть парочка моментов.
Во-первых, вам придётся выкладывать своё портфолио (всё по желанию, но лучше выложить).
Во-вторых, необходимо будет создать резюме.
Вот и всё. Эти способы стабильно могут приносить вам новых клиентов, причём это пассивный поиск, а значит поработать придётся лишь однажды. Затем заказы будут приходить к вам сами.