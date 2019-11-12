Отправлено Сегодня, 09:33

Объявление! Всем опытным игрокам!

Объявляем набор в команду тесторов игр казино.

Соединяй приятное с полезным! ✅

Условия следующие:

Мы команда разработчиков игр для казино. Мы готовы Вас спонсировать деньгами, чтобы вы играли в те игры и в том казино, которое мы вам предоставим.

Для начала вы получите от нас небольшую сумму для проверки вас, как адекватного и честного человека.

Если вы докажете свою компетентность в данном вопросе, то мы будет финансировать вас каждые две недели, либо каждый месяц, в зависимости от ваших способностей.

