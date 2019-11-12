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Объявляем набор в команду тесторов игр казино.

Автор темы bigjackpot, Сегодня, 09:33

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#1 bigjackpot

bigjackpot

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 09:33

Объявление! Всем опытным игрокам! 
Объявляем набор в команду тесторов игр казино.  
Соединяй приятное с полезным! ✅
 
Условия следующие: 
Мы команда разработчиков игр для казино. Мы готовы Вас спонсировать деньгами, чтобы вы играли в те игры и в том казино, которое мы вам предоставим. 
Для начала вы получите от нас небольшую сумму для проверки вас, как адекватного и честного человека. 
Если вы докажете свою компетентность в данном вопросе, то мы будет финансировать вас каждые две недели, либо каждый месяц, в зависимости от ваших способностей. 
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