Объявление! Всем опытным игрокам!
Объявляем набор в команду тесторов игр казино.
Соединяй приятное с полезным! ✅
Условия следующие:
Мы команда разработчиков игр для казино. Мы готовы Вас спонсировать деньгами, чтобы вы играли в те игры и в том казино, которое мы вам предоставим.
Для начала вы получите от нас небольшую сумму для проверки вас, как адекватного и честного человека.
Если вы докажете свою компетентность в данном вопросе, то мы будет финансировать вас каждые две недели, либо каждый месяц, в зависимости от ваших способностей.
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