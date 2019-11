НТВ - "ЧП. Расследование": "Агенты вливания".

Отправлено Сегодня, 21:52

8 ноября на канале НТВ вышла весьма интересная программа - "ЧП. Расследование": "Агенты вливания", в которой с фактами и доказательствами вскрываются наиболее активные (и наглые) западные агенты влияния в России. Говоря проще, авторы данного расследования берут "за ушко" и вытаскивают "на солнышко" тех предателей, тех бессовестных продажных тварей, которые за западные деньги занимаются очернением нашей сраны и гадят России в меру своих сил и возможностей.



Сам термин «агент влияния» появился совсем недавно и сразу же стал весьма популярен. При том, что обозначаемая этим термином категория специфической, особо засекреченной агентуры применяется тысячелетиями. B зависимости от времени и стран первоначального обитания они назывались по-разному. Ho имели свои, только им присущие особенности, отличающие их от других категорий агентуры.



Первый признак агента влияния – как правило, он бывший наш соотечественник (персона не умная, зависимая, но зато исполнительная). Второй признак работы агентов влияния - они действуют слаженно, под руководством одного режиссера (взмах дирижерской палочки – и десятки голосов сливаются в единый хор за интересы хозяев). Третий и главный признак агента влияния - у него нет своих мыслей и целей, он слеп и глух, потому что полностью занят решением поставленных ему задач (возможно даже, что он это делает искренне, сущность от этого не меняется).



Сегодня в России появляется все больше СМИ, специализирующихся на поиске, обработке и распространении информации. Одни работают открыто, не скрывая ни своих источников финансирования, ни связей, ни целей, они обычно являются специальными расследовательскими отделениями крупных изданий. Другие же работают «в темную», информация о них в открытых источниках практически отсутствует, а их материалы нацелены не на раскрытие правды, а на организацию скандалов.



Таких «темных» расследователей используют для ведения так называемых информационных войн – уничтожения репутации противника, дезинформации и распространения откровенно лживых сведений под видом журналистской правды. Наиболее известным в России конвейером фейков является так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального, где научились мастерски возводить на основе пары реальных фактов целые небоскребы из лжи, фейков и вбросов.



Но недавно у ФБК появился опасный конкурент, который работает куда аккуратнее и правдоподобнее – «Проект» Романа Баданина. Сам Баданин является довольно известным журналистом в информационной среде. Но не с хорошей стороны. С 2001 года он успел поработать сразу в нескольких изданиях – «Газета.ru», «Forbes», «Интерфакс», «Дождь» и РБК. И ото всюду он уходил со скандалом. Так, с «Дождя» Баданин ушел уже находясь под следствием, его обвиняли в клевете.



После этого неожиданно для всех журналист отправился в США на обучение в Стэнфорде. Данный университет спонсируется, в том числе, филиалом «Горбачев-Фонда», в котором журналист начинал свою карьеру. Американская сторона сомнительным образом оказала финансовую поддержку Баданину через стипендию Джона Найта – ему выдали 85 тысяч долларов и полностью оплатили учебу и проживание. Эта премия назначается иностранным журналистам, которых обучают расследовательской деятельности, после чего отправляют их в родные страны. Примечательно, что дочь упомянутого выше Алексея Навального - Дарья Навальная - также поступила на обучение в Стэнфорд.











Как видно, Роман Баданин не на ровном месте решил создать свой «Проект» и податься в журналисты-расследователи. Для этого он прошел специальное обучение в США, причем обучение это было оплачено американским правительством и частными спонсорами. А тот факт, что Баданин начал свою деятельность в «Горбачев-Фонде», связанном через свой американский филиал со Стэнфордом, говорит о том, что Романа давно просматривали и готовили к роли выгодного для своих интересов «расследователя» в России.



Знаковым моментом в карьере Баданина стало знакомство с Елизаветой Осетинской, которая была его коллегой и главредом РБК. Осетинская ушла с должности в издании для получения образование за рубежом. Выбрала она для этого небезызвестный Стэнфорд, куда позже отправится и Баданин. Журналистка тоже получила стипендию Джона Найта – солидные деньги, полную оплату обучения и проживание в стенах университета. Пройдя курсы «правильного для США» журналиста, Осетинская вернулась в Россию и открыла издание The Bell на западные средства.



Баданин фактически полностью повторил путь Осетинской. Заинтересованные «навыками в создании фейков» и получившие рекомендацию о журналисте со стороны его бывшей коллеги спецслужбы США грамотно использовали момент и завербовали его. Американские структуры предложили ему ту же стипендию Найта, оплату обучения и проживания. Другими словами, американские спецслужбы в отношении Баданина действовали по уже отработанной с Осетинской схеме.



Антироссийское медиа The Bell создавалось и существует на деньги иностранных структур, причастных к организации «цветных революций» и массовых беспорядков по всему миру. И хотя основавшая The Bell бывшая журналистка РБК и «Ведомостей» Елизавета Осетинская рассказывает легенду о «народных пожертвованиях», это не более, чем ширма для западного финансирования.



Изначально СМИ создавалось как бизнес-проект, однако с ростом аудитории Осетинская занялась «расследованиями». Несложно догадаться, что все они носят резко антироссийский характер. В то же время The Bell не интересует, откуда у безработных российских «оппозиционеров» миллиарды на счетах, за чей счет Навальный снимает элитную квартиру за 200 тысяч и тратит в отпусках миллионы, а его подельник Волков покупает особняки в Люксембурге.



История становления The Bell похожа на «истории успеха» некоторых появившихся в последнее время в РФ либеральных рупоров. Как уже было сказано выше, по той же схеме был запущен проект с незамысловатым названием «Проект» Романа Баданина. В какой-то момент либералка Осетинская получила стипендию Джона Найта и отправилась в Стэндфордский университет, где под руководством специалистов ЦРУ организовывают курсы для подготовки «лидеров мнений» и «расследователей».



Вернувшись в РФ, Осетинская получила 100 тысяч долларов на собственный проект по программе Investigative Reporting. Затем в число спонсоров The Bell вошел Европейский фонд поддержки демократии (EED), оставивший свой след практически во всех «демократических интервенциях» США на Ближнем Востоке и в Африке. Фонд перевел Осетинской 220 тысяч долларов.



Еще 300 тысяч основатель The Bell получила от «русских бизнесменов» на Западе. Например, 100 тысяч долларов пришло от фонда «Династия», владельцем которого является миллиардер Борис Зимин, бежавший в США после того, как вскрылись его махинации в «Вымпелкоме».





Вместе с деньгами Осетинская получила юридическую помощь для регистрации фонда Polestar Digital Ventures в американском штате Делавэр, а сам сайт обзавелся «панамской пропиской». Итого, «пожертвования» поступают от Polestar Digital Ventures на счета The Bell через панамский офшор, преимущество которого в том, что цепочку финансирования и историю транзикаций в таком случае отследить практически невозможно.



В данном случае ни о какой объективной журналистике речи не идет. The Bell – один из массы спонсируемых Западом медиа, созданных с целью раскачки внутриполитической обстановки в РФ, создания негативного образа российской действительности и радикализации общественных масс для усиления управляемых извне «цветных процессов» в нашей стране. Самое время рассмотреть вопрос о внесении The Bell в список иностранных агентов.





В прошлом году пранкеры Лексус и Вован связались с замглавой занимательной программы World Fellows Йельского Университета США Тимоти Стампом. Именно по ней некогда получил соответствующее образование российский оппозиционер Алексей Навальный, который пытается спровоцировать госпереворот в РФ. Во время разговора со Стампом один из пранкеров представился главой польского министерства образования, который, по легенде, интересуется дальнейшим обучением российского оппозиционера Леонида Волкова. В ходе беседы выяснилось, что Волков проходит обучение в Йеле, причем по той же программе, которую когда-то проходил Навальный.



«Знаком, мы знакомы. Он обязательно приедет к нам в августе на этот семестр. Но я встречался с ним лично», – сказал работник Йеля, отвечая пранкеру о Волкове.







Также активистам удалось выяснить у Стампа то, что Леонид Волков напрямую получает помощь от Национального фонда поддержки демократии (NED). При этом оппозиционер постоянно поддерживает связь с американской организацией, которая оплачивает «изготовление» так называемых революционеров на полях Йельского университета. Важно отметить, что сам Леонид Волков не раз уверял, что NED не оказывает ему никакой помощи, и что он вообще с этой организацией не связан.





Заместитель председателя ПАРНАСа, координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший нёс гроб Джона Маккейна на похоронах американского политика-русофоба. Для российского оппозиционера «это честь, вызывающая самую глубокую печаль, которую кто-то только мог себе представить». Так Кара-Мурза-младший описал журналистам чувства и эмоции, которые он переживает в связи с предстоящим прощанием с одним из самых известных и яростных ненавистников России.



Кара-Мурза заявляет, что в России нет свободных и честных выборов, власти подавляют независимые СМИ и неправительственные организации, навешивая на них ярлыки «иностранных агентов» и «шпионов». При том, что все эти НКО напрямую финансируются Западом - ни слова! Как и о том, что аналогичные законы (правда, в гораздо более жесткой редакции) давно применяются и на самом Западе!



Владимира Кара-Мурзу-младшего используют для введения новых американских санкций против РФ и попыток очередного вмешательства США во внутренние дела страны. Представители так называемой оппозиции сделали из активиста своего рода "рупор", который доносит различные сведения и условия "сотрудничества" Госдепу.



Американские сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин обратились к госсекретарю США Майку Помпео с призывом ввести новые санкции против нескольких российских чиновников. Речь идет о генеральном прокуроре РФ Юрии Чайке, министре юстиции Александре Коновалове и главе ФСИН Геннадии Корниенко, которые, по мнению американских политиков, "нарушают права россиян".



В российской "оппозиционной среде" тут же принялись утверждать, что американские сенаторы своими действиями якобы оказывают им поддержку и защиту. Известно, что Госдепартамент США преследует в РФ свои интересы, и для того, чтобы их осуществить, Вашингтону необходимы плотные связи с российскими "оппозиционерами".



Владимир Кара-Мурза — как раз тот персонаж, который предлагает американцам условия "сотрудничества". Покойный Борис Немцов в 2012 году создал "Закон Магнитского", согласно которому Штаты могут вводить санкции в отношении тех российских чиновников, кто якобы нарушает права человека. Немцов вносил в список имена людей, которые, по его мнению, должны быть подвергнуты критике. Позднее его преемником стал Кара-Мурза-младший, которому удалось донести до Госдепа идею о "санкциях за нарушение прав на свободу "самовыражения, союзов и собраний" в РФ".



"Акт Магнитского", активно поддерживаемый "российской оппозицией", является тем инструментом, с помощью которого бесцеремонное вмешательство США в дела РФ становится возможным.



И этот инструмент, сообщает ФАН, был вручен Госдепу "оппозиционерами" в лице Кара-Мурзы, действующим под покровительством Ходорковского и американских членов Фонда Немцова. Во время своего выступления в ПАСЕ он заявил о "200 политзаключенных", которым необходима "защита" и поддержка Штатов. Та речь, произнесенная Немцовым, положила начало новому этапу санкционной политики Вашингтона в отношении России.







Депутат Государственной думы Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей назвал Кара-Мурзу-младшего "предателем", который обслуживает интересы США. Настоящий оппозиционер должен выступать за благополучие страны, а не создавать американцам условия для неприкрытого вмешательства.



"Кара-Мурза не стесняется своих связей с американскими политиками. Более того, он ими хвастается. И тут уместно вспомнить басню о хвастливой мухе, которая все время сидела на воле, а когда пахота закончилась, заявила: "Мы пахали и совсем не отдыхали", — высказался политик.

Владимир Кара-Мурза, по словам депутата, живет на деньги американского правительства и был нанят США для "войны против России". Не он принимает решение о введении санкций и расширении списка Магнитского. В его обязанности входит слив той информации, которой не владеют американские сенаторы.



"Пятая колонна обслуживает интересы иностранного государства в стране. Фактически это солдаты врага на нашей территории в гражданской одежде. Вот что такое пятая колонна. А оппозиция — это позитивный термин... Зачем Кара-Мурза и сотоварищи нужны США? Это конкуренция наций, имеющая многовековую историю. Американцев не устраивал ни СССР, ни Россия, которая достаточно велика и влиятельна для того, чтобы представлять угрозу американскому однополярному миру", — заключил Евгений Федоров.







И что же нам теперь делать с этой пятой колонной? Да ничего. На наше счастье хозяева у них от большого ума не страдают и считают, что наш народ должен им наивно верить. Не верит. Никакой популярностью этот горячечный бред не пользуется. Хочется, конечно, при встрече плюнуть такому холую в физиономию. Но не трудитесь, он утрется.



Цель и задача всех этих иностранных НКО - вербовка агентов влияния, обучение их на западные деньги на Западе же, с целью последующего внедрения в различные эшелоны российской власти в качестве агентов влияния!



Нам нужно вытаскивать агентов влияния на свет Божий и прилюдно демонстрировать их сущность. Это весьма полезно, потому что показывает, чего добиваются их покровители. Говорят: страна должна знать своих героев. Это правильно. Добавим: страна должна знать и чужих холуев!



Именно этому и посвящен ролик НТВ - "ЧП. Расследование": "Агенты вливания"!



Для чего Михаил Ходорковский срочно прислал в Москву своего эмиссара? О чем за закрытыми дверями говорили иностранные агенты и иностранные послы? На кого еще делает ставку Брюссель и Вашингтон? Как талантливый абитуриент из России «обскакал» три тысячи претендентов на место в Йеле? И где еще готовят будущих агентов для работы в России?.. - смотрим ролик и ищем ответы на все эти вопросы именно там!

