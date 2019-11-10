Идеальный клиент

Например, если вы продаёте лекарство от головной боли, то у вас слишком обширная ЦА, а если вы продаёте BMW последней модели, то здесь вы уже можете говорить о мужчинах, бизнесменах и прочих.

Каждый автор знает, что если попасть в свою целевую аудиторию, то шансы на продажу товара возрастают до 90%! Давайте поговорим о том как найти свою ЦА и подобраться поближе к идеальному клиенту!

Каждый автор знает, что если попасть в свою целевую аудиторию, то шансы на продажу товара возрастают до 90%! Давайте поговорим о том как найти свою ЦА и подобраться поближе к идеальному клиенту!

Вы же не будете продавать болты с метрической резьбой домохозяйкам. Я думаю, что вы уловили суть. Теперь мы подошли к следующему шагу.

СМИ

Представьте себе такую ситуацию. Вам поручено продать средство для снятия лака. Вы находите какой-то современный женский журнал и договариваетесь с заказчиком о размещении рекламы там. Вроде как идеальная ситуация. Вы ударили чётко по целевой аудитории.

НО!

Таких реклам там может быть целая АРАВА. И ваш текст просто затеряется, шансы на успешные продажи вместе с ним.

Ещё пара моментов

Вы обязательно должны знать пол вашего клиента, его возраст, его увлечения. Что его беспокоит когда он просыпается? Что влияет на его настроение? Многие гении могут посоветовать вам представить на себе. Но это бесполезно, это не срабатывает в 85% случаев.