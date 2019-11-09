Возражения клиентов. Почему их стоит закрывать?

Отправлено Сегодня, 17:58

В sales latter или в обычных продающих текстах авторам часто приходится работать с возражениями клиентов. Одни их тщательно прорабатывают, а другие проходятся поверхностно.

И те кто не работают на все 110% с возражениями - обречены на провал. Почему так происходит? Давайте разбираться!

Не доверие к вам

Это основная причина отказа от покупки товара или услуги. Если клиент не уверен, что вы именно те, кто может решить его проблемы, то он пройдёт мимо.

Вы должны показать, что он должен вас выбрать. Например, рассказать красочную историю, как у вас был клиент, который пришёл решать свои проблемы и ушёл от вас довольным.

Как мастер-механик решил проблемы с работниками, которые воровали топливо. Ваши чудо-камеры, допустим, зафиксировали случаи воровства.

И мы плавно подошли к следующему шагу.

Давайте отзывы в текстах!

Отзывы великолепно могут закрывать возражения. И есть несколько правил!

Никогда не выдумывайте отзывы сами! Правда всегда всплывёт! Никогда не редактируйте отзывы клиентов!

Вот и всё!

Возражения могут быть разными!

Не стоит забывать, что в возражениями могут быть:

стоимость;

недоступность;

неуверенность, что подходит именно мне;