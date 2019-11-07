Какие статьи авторов влияют на бизнес?

Отправлено Сегодня, 15:13

Многие предприниматели и бизнесмены обращаются к копирайтерам\рерайтерам за помощью. Иногда расценки за работу авторов совсем крошечные, что-то типа 50 рублей, а иногда тексты стоят в десятки, сотни раз дороже. Но за какие же тексты готовы платить эти люди?

SEO\LSI

Эти статьи используются для продвижения в сети интернет. Ну я думаю, что вы итак об этом знали. Статьи отлично индексируются поисковиками, клиенты довольны, у копирайтера в кармане свои честно заработанные деньги.

(Это в случае, если человек понимает как писать SEO статьи)

Продающие письма или sales latter

Это любимые тексты у потенциальных клиентов авторов. Написать хороший продающий текст - это целое искусство, которому нужно научиться.

Здесь целая куча своих нюансов. Но эти письма заставляют клиентов покупать или заказывать услуги у бизнесменов. Одно письмо может стоить десятки тысяч рублей, а принести клиенту сотни тысяч. Естественно речь идёт о хорошем письме, а не о простой отписке.

Landing page рекламные и продающие

Также очень популярная вещь. Наполнение одностраничников пожалуй одна из самых прибыльных ниш в копирайтинге. Этому есть 2 причины: