Регер авито аккаунтов - AvReger

Отправлено Сегодня, 15:23

Мнгопоточный регистратор аккаунтов для авито

AvReger - программа для регистрации аккаунтов авито. Создаст для вас аккаунты на номера сервисов смс активаций в автоматическом режиме. Идеальный вариант для тех, кто не хочет переплачивать за аккаунты для авито в магазинах. Там они могут быть проданы не в одни руки или вовсе недобросовестно созданы. Создавайте аккаунты для крупнейшей доски объявлений с помощью данной программы и пускайте их в работу.

Вам нужно только указать ключ от сервиса смс активаций, загрузить прокси, потому что без них большое количество аккаунтов не зарегистрировать, выполнить настройки из инструкции, а программа сама создаст вам аккаунты. После создания аккаунт будет некоторое время гулять по сайту. Огромный плюс такого способа в том, что вы можете выполнить рассылку с ip регистрации аккаунта, что значительно снизит риск бана и продлит ему жизнь. Созданные аккаунты идеально подойдут для работы в программах для рассылки и автоответов на авито Avito Monster Sender и Avito Talker

Купить автоматический регистратор аккаунтов для авито можно только на официальном сайте https://devorigin.ru/

Покупка программ осуществляется исключительно через сайт. Я никогда не прошу заплатить в телеграме или скайпе

Возможности программы

— Многопоточная регистрация аккаунтов на номера сервисов смс активаций (simsms, 5sim, sms-activate)

— Поддержка прокси и юзер агентов ( ЮА генерируются автоматически)

— Возможность задать список имен для аккаунтов

— Аккаунт после создания гуляет по сайту какое-то время для создания "истории"

Цена: 900 рублей разово, обновления и перепривязки бесплатны

Программа для рассылки сообщений и раскрутки в ВК с автоответчиком https://devorigin.ru/vkclient

Рассылка и автоответчик для авито https://devorigin.ru..._monster_sender

Рассылка и автоответчик для юлы https://devorigin.ru/youla_master

Программа для раскрутки и продвижения инстаграма https://devorigin.ru/instagen

Программа для рассылки по группам и альбомам в одноклассниках https://devorigin.ru/okbot