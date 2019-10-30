(NEW!)Написание/Размещение веток на форумах(в течении дня, недорого)

Отправлено Сегодня, 01:22





Мы предлагаем: размещение информации о вашем (проекте, услугах) на форумах количеством до 800 в течении одного дня с последующей передачей доступа к аккаунтам.

Наша база форумов включает в себя смесь "Крипто(450),Бизнес(300),Даркнет(250) форумов" есть смежные.

Так же предоставляем услуги

- Написание уникального топика (Eng,Ru,Esp,Chn)

- Создание шаблона(презентации)

- Имитация активности ветки, создание дискуссии, поддержка нахождения ветки в топе.



Цены:



1) Создание одной ветки (0.5$) работаем от 100$

2) Написание уникального поста (от 20$) в зависимости от сложности и языка

3) Создание шаблона и установка на хостинг (от 100$)

4) Имитация активности (10$) за ветку в месяц



Полный список услуг: Список



Пишите в Telegram: CЮДА / @CryptoService24