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Как узнать, что ты работаешь с тем кто тебя кинет?

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Сергей Старинов Ученик

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Обычный Отправлено Вчера, 18:32 Или как обезопасить себя? (эх, не хватило для заголовка) Да здравствует фриланс и все кто им занимается! Если ты читаешь эти строки то ты явно натыкался на людей, которые пытались тебя обмануть в интернете. И я могу тебе посочувствовать, если у них это вышло! Но давай я расскажу тебе, как защищаться от таких нечестных людишек. И да речь идёт не только о заказчиках, но и о фрилансерах. Погнали! Для начала проверь клиента Всё просто, берём любую социальную сеть и ищем в группах или сообществах - Чёрный список фриланса. Просто поищи в списке имя своего клиента, если нашёл - то бери и разворачивайся, он тебе не подходит) А что там по предоплате Обычно предоплата составляет не более 50%, для фрилансера - это отличное подспорье. И тут возникает одно большое НО. А если ты заказчик? Ты же явно не хочешь платить кому-то предоплату. Тогда у тебя есть другие варианты! Сайты фриланса Здесь ты сможешь не потерять свои кровные деньги на "плохих" специалистов! Обычно сайты фриланса работают по схеме "безопасных платежей". На каждом сайте они свои, так что описывать каждый - не имеет никакого смысла. Ищи проверенных спецов своего дела У проверенных специалистов уже есть огромное портфолио, куча довольных клиентов, а страничка в соц сети забита постами про его работу. Таким людям - можно доверять. Но есть небольшой нюанс. Они элементарно больше берут денег. Ну причина просто - они профессионалы. Также мы можем выразиться и про заказчиков. Если они популярны в сети, то ты можем им доверять. Если они действительно на слуху. Не согласен с чем-то? Расскажи мне об этом) Ну и да, я знаю ещё способы как рассекретить нечестных людишек, но об этом позже) Прикрепленные изображения

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