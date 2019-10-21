Бесплатный вебинар "Бизнес с Китаем. Как найти идеального поставщика"

Отправлено Сегодня, 11:44

Планируете организовать бизнес с Китаем? Как найти и начать работу с поставщиками? Как грамотно проводить переговоры с китайскими партнерами?



Об этом и не только расскажем на нашем бесплатном вебинаре "Бизнес с Китаем. Как найти идеального поставщика?". Не пропустите!



Дата проведения: 24 октября в 18.00



Краткое содержание:



1. Как определить пул потенциальных поставщиков?

2. Как определить портрет идеального поставщика?

3. Какие существуют варианты поиска поставщиков?

4. Как мотивировать потенциальных поставщиков отвечать вам?

5. Какие 7 важных документа надо запрашивать у потенциальных поставщиков?

6. Как выбрать идеальных поставщиков?

7. Зачем нужно выбирать резервных поставщиков?



Спикер: Брицко Андрей Игоревич



- Более 14 лет практической работы с Китаем в сфере управления поставок

и управления взаимоотношениями с поставщиками.

- Эксперт в сфере проведения переговоров с клиентами на уровне ЛПР.



Регистрация на вебинар по ссылке https://clck.ru/JT2Xs