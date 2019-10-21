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Бесплатный вебинар "Бизнес с Китаем. Как найти идеального поставщика"

Автор темы Runo center, Сегодня, 11:44

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#1 Runo center

Runo center

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Отправлено Сегодня, 11:44

Планируете организовать бизнес с Китаем? Как найти и начать работу с поставщиками? Как грамотно проводить переговоры с китайскими партнерами?

Об этом и не только расскажем на нашем бесплатном вебинаре "Бизнес с Китаем. Как найти идеального поставщика?". Не пропустите!

Дата проведения: 24 октября в 18.00

Краткое содержание:

1. Как определить пул потенциальных поставщиков?
2. Как определить портрет идеального поставщика?
3. Какие существуют варианты поиска поставщиков?
4. Как мотивировать потенциальных поставщиков отвечать вам?
5. Какие 7 важных документа надо запрашивать у потенциальных поставщиков?
6. Как выбрать идеальных поставщиков?
7. Зачем нужно выбирать резервных поставщиков?

Спикер: Брицко Андрей Игоревич

- Более 14 лет практической работы с Китаем в сфере управления поставок
и управления взаимоотношениями с поставщиками.
- Эксперт в сфере проведения переговоров с клиентами на уровне ЛПР.

Регистрация на вебинар по ссылке https://clck.ru/JT2Xs

 

 


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